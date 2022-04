Obi Toppin et Julius Randle veulent jouer ensemble

Tom Thibodeau l’a déjà annoncé : il va tenter de faire jouer ensemble Obi Toppin et Julius Randle. Depuis deux ans, le premier est la doublure de l’intérieur All-Star, mais le « sophomore » a prouvé en fin de saison qu’il pouvait être un leader d’attaque, et le coach des Knicks va se creuser la tête et d’abord les aligner à l’entraînement. Si c’est concluant, peut-être qu’ils seront alignés dans le cinq de départ.

Les deux intéressés y sont très favorables.

« Evidemment, Julius et moi en parlons, et clairement, on a le sentiment que dans le basket actuel, c’est très important. Simplement parce que beaucoup d’équipes jouent le « small ball », beaucoup d’équipes jouent vite, shootent à 3-points, courent et se projettent sur transition » explique Obi Toppin. « J’ai le sentiment qu’avec Julius et moi sur le terrain, on joue beaucoup plus vite. Lui ou moi pouvons être dans la raquette ou s’ouvrir après un écran. »

« On pourrait clairement faire des dégâts en NBA »

Cette année, Julius Randle et Obi Toppin n’ont joué que 101 minutes ensemble dans 20 matches. L’échantillon est ridicule…

« Il y a tellement de choses qu’on peut faire quand on est ensemble sur le terrain » poursuit Obi Toppin. « Clairement, on en parle, et on espère être là la saison prochaine pour qu’on puisse voir ça. J’ai le sentiment qu’on pourrait clairement faire des dégâts en NBA si on était alignés ensemble. »

Tom Thibodeau l’a déjà dit, il n’est pas forcément contre les aligner ensemble et jouer « small ball ». Le problème pour lui, c’est la défense… Ni Julius Randle, ni Obi Toppin ne sont de bons défenseurs, et pour le coach des Knicks, c’est faire le choix d’être dominés en taille et dans la protection du cercle.