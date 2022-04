Tom Thibodeau salue les progrès d’Obi Toppin

La saison passée, Julius Randle était resté titulaire jusqu’au bout. Cette année, les Knicks étant déjà loin des playoffs, l’intérieur peut soigner sa douleur aux quadriceps et plus aisément céder sa place à son remplaçant : Obi Toppin. Cette nuit face aux Nets, celui qui n’avait jamais été dans le cinq en tant que rookie a enchaîné une troisième titularisation de suite.

Et après deux sorties à 20 points, l’habituel remplaçant a encore inscrit 19 points (7/13 aux tirs) tout en bénéficiant de l’un de ses plus gros temps de jeu en carrière (43 minutes).

« Obi a été génial. Il a apporté beaucoup d’énergie et a montré qu’il était à l’aise. On avait besoin de ça. Il a obtenu des tirs faciles et il a beaucoup aidé – m’a beaucoup aidé – en défense aujourd’hui. Obi est très actif, c’est un joueur qui peut aussi marquer sans avoir besoin d’avoir le ballon dans les mains. C’est toujours un gars avec qui vous voulez jouer », note d’ailleurs RJ Barrett à son sujet.

Leur coach, Tom Thibodeau, a sans doute un avis plus nuancé sur la question. En amont de cette fin de saison sans enjeu, Obi Toppin était en effet rarement mobilisé au-delà de la dizaine ou quinzaine de minutes de jeu, y compris lorsque Julius Randle était en pleine traversée du désert.

S’améliorer encore

L’intérieur peut désormais profiter d’un contexte favorable pour faire comprendre à son coach qu’il peut compter sur lui. « Je crois qu’il est en train d’apprendre, dit à son sujet Tom Thibodeau, qui apprécie son éthique de travail. Il a eu une très bonne séquence où il a porté la balle et a vraiment attaqué le cercle, y compris dans le quatrième quart-temps. Je veux qu’il continue d’attaquer comme ça. Selon moi, c’est l’une de ses grandes forces. Tu ne vas pas faire dans la finesse à ce moment du match. Il faut juste attaquer le cercle. Et il a cette capacité. Il fait de très bons progrès. Dans l’ensemble, je suis très satisfait de lui. »

On imagine que le coach fait référence à la claquette dunk autoritaire de son joueur, devant Kyrie Irving, ou son attaque en dribble, ligne de fond, terminée par une jolie finition main gauche devant Kevin Durant.

Outre son rendement offensif, Obi Toppin a utilisé ses qualités athlétiques pour aller contrer trois tirs. Il a par ailleurs capté 5 rebonds et distribué 3 passes décisives.

« J’ai l’impression de m’être amélioré sur beaucoup de choses, mais je suis très exigeant envers moi-même. Je peux certainement m’améliorer dans beaucoup de domaines de mon jeu, en défense, au tir, à la passe, en pénétration pour trouver le joueur dans le coin opposé. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer chez moi », convenait l’intéressé, plus tôt dans la semaine, convaincu que la répétition est la base de sa progression.

15 points de moyenne

Avec l’augmentation de son temps de jeu, ses statistiques ont en tout cas logiquement tendance à grimper en ce moment. Depuis huit matches, dont cinq en tant que titulaire, il tourne à 15 points, 5 rebonds et 1 contre de moyenne avec de très bons pourcentages (56% dont 40% de loin) en 28 minutes de jeu.

« Sur ces derniers matchs, je commence à réaliser que j’ai plus de minutes, et je commence à voir les petites erreurs que je commets. Je peux les corriger en les étudiant. Je ne saurais pas quoi faire si on ne me mettait pas dans ces situations. Le fait d’avoir cette opportunité m’aide beaucoup », poursuit le 8e choix de la Draft 2020.

Celui-ci aimerait notamment être capable de prouver sa valeur en défense, un secteur particulièrement important aux yeux de son coach. « Être capable de défendre sur tous les postes, c’est l’élément le plus important (que je dois développer) : pouvoir changer sur Kyrie (Irving), (Stephen) Curry ou Kevin Durant, défendre sur ces athlètes. Je veux être un très bon défenseur parce que cela amènera au niveau supérieur », jugeait l’ailier fort en promettant : « Je suis loin d’être au sommet de mon jeu, je vais continuer à travailler pour y arriver. »