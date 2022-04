Klay Thompson a retrouvé du rythme et de l’équilibre

Après plus de deux ans sans jouer, quasiment 30 mois même, et deux grosses blessures, Klay Thompson a mis logiquement plusieurs semaines à retrouver ses sensations et son efficacité.

Ses débuts ont été marqués par une grosse maladresse, mais depuis un mois, le triple champion a nettement corrigé le tir avec 27.3 points de moyenne sur ses 11 derniers matches. Avec un propre 42% à 3-pts.

Face aux Pelicans, pour le dernier match de la saison, il pouvait faire d’une pierre deux coups : en inscrivant 30 points, il s’assurait une saison à 20 points de moyenne (29 points étaient nécessaires très précisément) et il réalisait aussi un troisième match de suite à 30 unités, après ses sorties à 36 et 33 points contre les Lakers et le Jazz.

Il a fait mieux que de se contenter de la barre des 30 points, en inscrivant finalement 41 points à 16/29 au shoot et 7/14 à 3-pts. C’est son record de saison ainsi que sa meilleure marque depuis janvier 2019.

« Après ce que j’ai traversé, je ne prendrai jamais un match à 40 points à la légère », confie-t-il pour NBC Sports. « C’est dur de faire ça en NBA. Peu importe les défenseurs et l’équipe adverse : 40 points, c’est 40 points. C’est une belle soirée et une belle façon de finir la saison pour moi. Oui, je suis de retour. »

« Je suis prêt pour le week-end prochain »

Une saison qui s’est jouée en trois temps. Le début sur le banc à attendre son retour, puis une première partie entre janvier et février irrégulière et difficile, avant enfin ce dernier mois réussi.

« Il y a eu beaucoup de hauts et de bas cette année, mais je me suis accroché et je vais continuer », poursuit-il pour le Mercury News. « Je suis sur une bonne lancée avant les playoffs. Je suis tellement impatient de les jouer. C’était douloureux de les regarder les deux dernières années et je suis prêt pour le week-end prochain. »

Le second « Splash Brother » finit donc cette neuvième saison avec 20.4 points de moyenne à 38% de réussite à 3-pts, ce qui reste néanmoins son plus mauvais pourcentage en carrière derrière l’arc.

D’ailleurs, Steve Kerr est-il étonné de retrouver son joueur, après une si longue absence, déjà au-dessus des 20 unités marquées par rencontre ?

« Cela ne me surprend pas, parce que c’est Klay », répond-il. « C’est un des meilleurs shooteurs de tous les temps. Le plus important, c’était qu’il trouve son rythme, et sa condition physique est revenue. Au début, il voulait tellement tout retrouver qu’il forçait les choses. C’était très agréable de le voir retrouver l’équilibre. »