Huit secondes qui valent 306 000 dollars pour Jrue Holiday

Il y a un an, Jrue Holiday avait signé un contrat de 160 millions de dollars sur quatre ans avec les Bucks, dont 25 millions étaient liés à des primes diverses et variées comme le nombre de matches joués, une présence dans une All-Defensive Team ou encore sa moyenne de passes.

Parmi ses primes, il y en a une de 306 000 dollars s’il dispute 67 matches en saison régulière et qu’il tourne à plus de 3.15 rebonds de moyenne. Avant ce soir, il en était à 66 matches et 4.6 rebonds par match, mais les Bucks avaient prévu de le mettre au repos face aux Cavaliers.

Mais difficile de faire une croix sur 306 000 dollars, et Jrue Holiday était bel et bien là à l’entre-deux. Le temps pour lui de faire une faute après huit secondes pour sortir du terrain dans la foulée.

On ne serait pas étonné d’apprendre que cette somme sera reversée à sa fondation ou une oeuvre caritative. En 2020, Jrue et son épouse Lauren Holiday avaient décidé de verser l’intégralité des revenus de l’ancien meneur des Pelicans, soit 5.5 millions de dollars, à un fonds dédié à la justice sociale créé pour l’occasion.