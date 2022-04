Les Clippers prêts à en découdre avec Pat Beverley !

Comme la saison passée, les Clippers pourraient jouer les trouble-fêtes en playoffs. Même si Kawhi Leonard ne reprendra sans doute pas, l’équipe va bien depuis le retour de Paul George : cinq victoires en six matches, dont quatre d’affilée. C’est idéal avant d’aborder ce « play-in » où l’équipe aura deux chances de se qualifier.

D’abord à Minnesota face à la bande de Pat Beverley, avec la perspective d’affronter les Grizzlies pour le vainqueur.

« On connaît bien les Wolves, et ils nous connaissent bien. Ce sera un match difficile dans le Minnesota » prévient GPaul eorge. « On a un boulot à faire, et j’ai prévu de me comporter en leader dans cet environnement. »

« Cela va être marrant et étrange… Il va y avoir beaucoup de trash talking et beaucoup d’émotions »

Pour Reggie Jackson, c’est un avant-goût de playoffs alors que la franchise va découvrir cette compétition. « Mes antennes se sont tout de suite dressées » explique le meneur de jeu. « Ce play-in, c’est du sérieux. On n’en a aucune expérience, mais on a conscience que c’est comme les playoffs. Je ne peux pas l’expliquer, mais le niveau de nervosité a augmenté. C’est excitant de penser aux playoffs même s’il va falloir sortir du « play-in » avant d’être y officiellement. Mais il y a déjà du plaisir. »

D’autant qu’en face, il y aura donc Pat Beverley, l’ancien aboyeur de la maison. « On sait ce qu’il apporte, et je sais que c’est un avantage pour les Wolves de l’avoir » poursuit Ivica Zubac. « Cela va être marrant et étrange… Il va y avoir beaucoup de trashtalking et beaucoup d’émotions. Franchement, je suis impatient d’y être. »

Pour le Croate, c’est le bon moment. « J’ai toujours pensé qu’on allait les jouer. Maintenant, on y est. Je suis prêt. L’équipe est prête. PG et Norm sont de retour, et on est bien meilleurs qu’il y a quelques semaines. »