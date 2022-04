Michael Porter Jr. et Jamal Murray ne devraient pas revenir en playoffs

Les jours passent, la saison régulière se termine et la situation n’a toujours pas bougé à Denver. Michael Porter Jr. et Jamal Murray n’ont pas rejoué et d’après The Athletic, on ne devrait pas les revoir en playoffs.

Pour le premier, le Denver Post a déjà évoqué une nouvelle rechute dans sa rééducation de son opération du dos en novembre, réduisant drastiquement ses chances de retour pour cette saison.

Pour le second, tout se passe bien, sa rééducation se termine et la franchise du Colorado a laissé la balle dans le camp du meneur de jeu. C’est donc Jamal Murray qui décidera ou non de revenir, un an après sa rupture du ligament croisé en avril 2021. Prendra-t-il le risque de revenir en playoffs ?

Difficile à imaginer quand on rappelle que, il y a quelques jours, Michael Malone parlait de la difficulté de le faire revenir en fin de saison régulière face à « une période compliquée car chaque match est si important ». Le coach évoquait ainsi « un équilibre entre le fait d’essayer de réintégrer un joueur et le fait d’avoir conscience que chaque match compte ». Ce sera encore pire au premier tour…