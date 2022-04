LA Clippers – Sacramento : Paul George trop facile

Dans un match sans enjeu, les Clippers s’imposent 117-98 face aux Kings, et grâce à un très bon Paul George, les joueurs de Tyronn Lue se sont rapidement mis à l’abri pour passer une soirée tranquille.

Un 9-0 qui se transforme en 12-2 avec une grosse adresse de Paul George et Marcus Morris, et les Kings sont déjà dans les cordes. Paul George en est déjà à 14 points à la fin du premier quart-temps, et il a suffi ensuite de gérer cette avance avec une vraie volonté de réciter leurs gammes. Des attaques bien posées, du mouvement, et la recherche du joueur le plus démarqué. Comme sur cette action à trois entre George, Hartenstein et Covington, et un joli dunk ligne de fond (38-24).

En deuxième mi-temps, Davion Mitchell ramène les Kings sous la barre des 10 points d’écart, et c’est Paul George, encore lui, qui sort le grand jeu pour relancer les Clippers.

Un caviar pour Reggie Jackson dans le corner, puis un 3-points lointain, et Los Angeles reprend 15 points d’avance. En sortie de banc, Norman Powell enfonce le clou pour passer l’écart au-dessus des 20 points. Score final, 117-98 pour les Clippers qui signent une 4e victoire de suite.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Bilan positif. Saison très compliquée pour les Clippers en raison de l’absence de Kawhi Leonard puis de la blessure de Paul George, mais ils finiront la saison avec un bilan positif (41-40). C’est une habitude depuis 2011.

– Play-in. Les Clippers défieront les Wolves à Minnesota mardi soir. En cas de victoire, ils affronteront les Grizzlies au premier tour des playoffs. En cas de défaite, ils affronteront, à domicile, le vainqueur du barrage entre les Pelicans et les Spurs. Ce sera vendredi.

TOPS/FLOPS

✅ Paul George. Cinq victoires en six matches pour les Clippers depuis le retour de Paul George. Il réalise un début de match canon, puis se transforme en playmaker pour égaler son record en carrière à la passe. Il était tellement bien qu’il a joué 34 minutes. Tyronn Lue a annoncé qu’il sera au repos ce soir.

✅ Norman Powell. L’autre grand blessé de l’hiver est aussi revenu à son meilleur niveau, et il a fait de gros dégâts avec la « second unit ». Il apporte du punch.

✅ Davion Mitchell. Le rookie a été le seul à se battre pendant toute la rencontre. Dommage que ses coéquipiers n’ont pas suivi.

⛔ Harrison Barnes. Vivement que la saison se termine pour l’ancien ailier des Warriors. Il avait décidé de s’occuper de Paul George, et il s’est fait manger.

LA SUITE

LA Clippers (41-40) : dernier match face au Thunder

Sacramento (29-52) : fin de saison face aux Suns