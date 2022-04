Le MVP de la nuit | Joel Embiid et les Sixers refont le plein de confiance

Joel Embiid n’est pas un sentimental. Face à une équipe d’Indiana déjà à l’agonie, le pivot des Sixers a pris plaisir à asseoir sa domination en livrant une nouvelle prestation de choix : 41 points, 20 rebonds, 4 passes décisives, 2 interceptions et 1 contre.

De quoi redonner le moral à ses troupes deux jours après le revers à Toronto, alors que James Harden qui a lui aussi repris du poil de la bête cette nuit (22 points, 14 passes décisives).

« J’ai toujours dit que je veux dominer, chaque soir. Quand tu es dominant, beaucoup d’opportunités se présentent, que ce soit en attaque ou en défense. Parfois, les stats ne le montrent pas. Mais là, j’imagine que c’était plutôt bien », a-t-il confié après la rencontre.

Un pas en avant dans le nouveau « process »

Là où Joel Embiid a fait fort, c’est qu’il n’a pratiquement rien raté, terminant la rencontre à 14/17 au tir, dont 2/2 à 3-points. Il a même raté plus de lancers que de tirs dans le jeu, à 11/15 derrière la ligne !

Dans un match qui a rapidement tourné en faveur des Sixers, le Camerounais a su faire les bons choix en dominant son sujet, possession après possession au sein d’un collectif plus équilibré, malgré ce que son carton pourrait laisser à penser. Avec l’arrivée de James Harden, c’est tout un « Process », qu’il a fallu redémarrer. Et au sortir de ce match, Doc Rivers peut l’assurer : son équipe « progresse ».

Beau joueur, Rick Carlisle a pour sa part reconnu la supériorité de son bourreau du soir, mettant au défi le(s) prochain(s) adversaire(s) de Philadelphie en playoffs d’essayer de mieux le contenir que ses Pacers.

« On n’a jamais vu un gars comme ça dans l’histoire de la ligue, qui a cette force et ces qualités-là. Il peut scorer à chacun des trois niveaux de jeu, sans effort. C’est un joueur incroyable, et ce sera intéressant de voir ce que les équipes feront en playoffs pour essayer de le ralentir », a-t-il souligné.

Avec les playoffs en ligne de mire justement, Joel Embiid hésite encore à calmer son appétit alors que ses Sixers feront face à Detroit ce dimanche pour le dernier match de saison régulière. D’un côté, un peu de repos ne lui ferait pas de mal. D’un autre, l’importance de continuer à faire progresser ce collectif pèse aussi dans la balance.

« Je veux jouer, mais en même temps, c’est un back-to-back, et on doit se préparer pour les playoffs. Mais je veux jouer parce qu’on a encore besoin de travailler, sur le spacing et la cohésion. Peu importe ce qu’on tirera de ce dernier match, ça ira », a-t-il conclu.