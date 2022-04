Les Spurs veulent créer la surprise

Même s’ils possèdent un bilan largement négatif (34v-46d), inférieur à celui des Knicks et des Wizards par exemple, les Spurs ne sont pas encore en vacances, et ils pourraient même entamer les playoffs dans une semaine !

Il leur faudra pour cela remporter deux matches lors du « play-in », d’abord face aux Pelicans puis contre le perdant de la rencontre entre les Wolves et les Clippers. San Antonio est loin d’être favori pour aller défier les Suns au premier tour, mais ils font partie des équipes en forme avec sept victoires en neuf matches, dont cinq de suite à l’extérieur. Preuve que l’équipe sait voyager, et qu’elle est prête à aller chercher sa qualification à la Nouvelle-Orléans si les positions ne bougent pas, puis à Minnesota ou Los Angeles.

« Pour moi, il n’y a pas vraiment de différence entre jouer en déplacement et jouer à domicile », assure Jakob Poeltl. « Évidemment, à la maison, vous avez le soutien de vos propres fans, et cela vous aide à vous mettre en route. Mais en déplacement, il y a comme cette mentalité d’être le méchant, comme si on se battait contre tout le monde, et cela vous aide aussi à avancer. Personnellement, je me sens très à l’aise à l’extérieur. »

Snobés par les télés cette saison

Pour la première fois de la saison, les Spurs seront diffusés sur ESPN, et ils savent déjà que le match suivant sera sur TNT. Idéal pour montrer ses progrès et que cette qualification au « play-in » n’est pas volée.

« On est très satisfait car c’était notre objectif d’aller au play-in » a reconnu Devin Vassell. « Mais on ne s’en satisfait pas pour autant. On veut faire du bruit et aller en playoffs. C’est notre principal objectif. »

Le souci, c’est qu’il manque Dejounte Murray, très affaibli et absent depuis le 31 mars. C’est son absence s’est révélée un mal pour un bien pour que ses coéquipiers haussent leur niveau de jeu.

« On joue en équipe, et c’est le plus important. Tout le monde se soutient en défense, et on joue tous en confiance » conclut Vassell.