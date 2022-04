Max Strus veut suivre les pas de Joe Harris

Le début de carrière de Max Strus n’a pas été un long fleuve tranquille. Passé par la deuxième division universitaire pendant deux ans avant de rejoindre la fac de DePaul, l’arrière shooteur ne pensait alors même pas à la NBA, estimant que son avenir se jouerait plutôt à l’étranger. Jusqu’à ce son coach de l’époque, Dave Leitao Jr, arrive à le convaincre du contraire.

« Non, je n’ai jamais pensé que je serais en NBA un jour », a-t-il lancé. « Ça ne m’a jamais traversé l’esprit. Vous pouvez même demander à mon coach universitaire lors de ma première visite là-bas. Je me suis assis avec lui, et quand ils m’ont demandé ce que je voulais faire de ma carrière de basketteur, j’ai répondu : « Je me vois bien jouer à l’étranger et essayer de gagner ma vie en jouant au basket ». En partant de la deuxième division universitaire et de là où j’étais à ce moment-là, je pensais que ce serait en Europe ou à l’étranger. Mais ensuite, pendant mes deux premiers jours sur le campus de DePaul, après les deux premiers entraînements, coach Leitao m’a convoqué dans son bureau. Il m’a dit : « Tu dois changer tes objectifs. Tu peux jouer en NBA. Tu as ce qu’il faut. » C’est ce qui a changé mon état d’esprit et ce qui m’a poussé à vouloir arriver là où je suis aujourd’hui ».

Miami, une franchise à son image

Non drafté en 2019, il a ensuite été testé par Celtics puis engagé via un « two-way contract » par Chicago, où il a été victime d’une déchirure du ligament croisé antérieur du genou gauche. Autant dire que son début de carrière a été chaotique, jusqu’à ce coup de fil du Heat qui a constitué l’autre tournant majeur dans son parcours de basketteur.

Au-delà de ses qualités de shooteur, la franchise floridienne lui a permis de montrer son côté travailleur pendant un an avec un « two-way contract » finalement converti en contrat de deux ans en août 2021, avec une deuxième année qui ne sera garantie qu’à partir du 29 juin prochain.

« Je pense qu’ils font un bon travail de scouting, pas seulement en termes de talent, mais sur la personnalité des gars, leur façon d’être », a-t-il ajouté. « Une fois ici, ça a été assez facile pour moi de me plonger dans cette culture du travail acharné et de récolter les fruits de mon travail. C’est le résumé de ma carrière. C’est exactement ce que j’ai fait pour en arriver là. C’était un ajustement parfait. La façon dont ils font les choses ici correspond vraiment à ce que je suis et à la façon dont j’ai progressé en tant que joueur ».

Comme lui, Joe Harris a connu des débuts difficiles

S’il s’inspire également du parcours de son coach, Erik Spoelstra qui a gravi les échelons après avoir débuté en tant que coordinateur vidéo, Max Strus veut prendre pour modèle l’évolution de Joe Harris afin d’essayer de se faire une place dans la ligue sur le long terme. Comme lui, le shooteur des Nets, actuellement blessé, a connu des débuts difficiles avant de trouver sa « niche », au point de devenir l’un des snipers les plus fiables de la ligue.

« A 100%. C’est de lui que je me suis inspiré pour tout. C’est d’autant plus facile qu’on fait partie de la même agence (Priority Sports). Ils me parlent de Joe Harris depuis le premier jour. Il a connu des difficultés les deux premières années, a été renvoyé de Cleveland, est allé en G League, puis a eu sa chance à Brooklyn et en a profité. Ses stats n’ont cessé d’augmenter ensuite. C’est définitivement quelque chose que j’ai étudiée. J’ai eu l’occasion de parler à Joe plusieurs fois. Il m’a été d’une grande aide ».

Cette saison, Max Strus a saisi sa chance au sein d’un bel effectif, au sein duquel il a acquis le rôle de rotation plutôt solide, à plus de 23 minutes en moyenne sur 67 matchs. Miami a même remporté 14 des 16 matchs qu’il a débuté dans le cinq majeur. Un bel accomplissement pour ce joueur de 26 ans qui demande désormais confirmation.

« C’est assez fou de voir à quelle vitesse les choses ont évolué. Je commence certains matchs au sein de la meilleure équipe à l’Est. C’est un parcours de fou. Je ne sais pas où ma carrière va m’emmener. Évidemment, avec la façon dont je joue, j’espère pouvoir faire ça pendant très longtemps. C’est mon objectif. Rester en NBA et jouer aussi longtemps que possible », a-t-il conclu.