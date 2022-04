Le MVP de la nuit | Kevin Durant plane sur Gotham City

À -17 à la pause, et même -21 en troisième quart, les Nets n’étaient pas dans leur assiette au Madison Square Garden. C’est le cas de le dire alors que Kyrie Irving s’est même pris la tête avec un fan en rentrant au vestiaire pour la mi-temps… Mais Kevin Durant a enfilé son costume de justicier et il a encore réussi à sauver la peau de ses Nets !

Auteur d’un « triple-double » à 32 points, 11 passes et 10 rebonds, KD a pris les choses en main dans le « crunch time » avec 13 points, 9 rebonds et 6 passes sur le seul quatrième quart-temps !

« Je déteste courir après le score. Je déteste même être dans l’équipe qui accuse un retard et qui doit se battre pour revenir. Je n’aime pas ça du tout. Je ne veux pas que ça devienne une habitude pour nous », a déclaré Kevin Durant dans le New York Post. « En première mi-temps, on n’a pas joué notre type de basket, celui qu’on répète au quotidien. Mais en deuxième mi-temps, c’était vraiment nous. »

Un public rancunier

Concrètement, les Nets ont passé deux grosses séries offensives : un 20-2 à cheval sur le troisième et le dernier quart, puis un 16-2 pour définitivement briser le coeur des fans des Knicks. Toujours pas remis de s’être fait griller sur le poteau par le rival de Brooklyn et de n’avoir pas obtenu les faveurs des deux stars des Nets…

« On sait que les fans des Knicks ne nous aiment pas », reprend KD. « Surtout dans notre ère, sachant que Kyrie et moi, on n’a pas choisi les Knicks. Imaginez les tweets que j’ai reçus depuis que j’ai décidé de venir chez les Nets. Les fans des Knicks sont encore remontés et je reçois des petites piques par ci par là. »

Motivé par le contexte et l’adversité, Kevin Durant a aussi apprécié de pouvoir briller à nouveau sur une des plus belles scènes que la Ligue puisse offrir. En étudiant du jeu, il sait que le Garden est un lieu à part.

Kevin Durant est invaincu depuis 2013 face aux Knicks

« Ça booste tout le monde. Peu importe les bilans, peu importe qui est sur le terrain, peu importe les coachs, c’est toujours un match particulier, un match difficile et physique. On va avoir une rivalité qui va et qui vient. Ça va établir un peu plus notre petite culture basket, ce qui est bien. Les Knicks et les Nets vont se tirer la bourre, même si en fin de compte, tout ça c’est New York. C’est bien d’avoir [cette rivalité]. »

Cette saison, la rivalité aura surtout tourné à la fessée, avec le coup de balai confirmé des Nets sur les Knicks hier soir. À vrai dire, ça fait même sept victoires de rang des Nets sur le rival new-yorkais. Et Kevin Durant n’a lui plus perdu face aux Knicks depuis 2013…

« Ça va me donner de quoi discuter sur Twitter », a-t-il conclu en serrant le poing.