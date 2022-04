Éviter les « play-in », le pari réussi des Raptors

Avec un triste bilan de 27 victoires pour 45 défaites la saison dernière puis le départ de Kyle Lowry remplacé par un Goran Dragic rapidement sur le départ, c’est peu dire que les Raptors ne s’étaient pas attirés les faveurs des pronostics durant l’intersaison.

A vrai dire, presque personne ne croyait en une potentielle qualification pour la « post-season ». Personne, sauf eux.

« Au début de la saison, les gens ne savaient pas jusqu’où nous pourrions aller parce qu’ils ne savaient pas si nous allions trouver des solutions. Le staff a fait du bon travail en nous disant ce qu’il visait et ce que nous devions faire et tout le monde a adhéré », résume Chris Boucher, de retour en forme sur cette fin de saison.

La victoire d’une identité de jeu affichée

Le plan de Nick Nurse articulé autour de Fred VanVleet, Pascal Siakam et renforcé par une flopée de joueurs mêlant polyvalence et agressivité a fini par payer. Et toute la saison, les Raptors n’ont cessé de déjouer les prévisions.

« Je pense qu’ils ont créé une sorte d’identité, un peu étrange et un peu différente, mais c’est une identité compétitive, qui joue dur, et ils ont trouvé le moyen de remporter suffisamment de victoires pour se retrouver dans cette situation. Je ne pense pas qu’ils en soient arrivés là par hasard, donc c’est toujours un bon accomplissement », a déclaré coach Nurse.

Une identité qui permet aux Canadiens de rester dans les matchs malgré les intempéries, comme ce fut le cas cette nuit après une entame difficile derrière l’arc, à 0/12, et une force de caractère qui s’est aussi forgée après la saison 2020-2021 chaotique vécue du côté de Tampa Bay.

« Ça signifie beaucoup. Après les quatre ou cinq premières années, on devient un peu blasé, un peu gâté, en attendant la victoire et l’excellence qu’il faut pour être bon chaque soir dans cette ligue. C’est quelque chose qui nous a été enlevé l’année dernière, et le fait de revenir à la maison en mai pour regarder le premier tour des playoffs ou même les play-in, alors qu’on se pensait capables d’y être, ça a un peu piqué », a rappelé FVV. « C’est quelque chose dont on a parlé. Et un an plus tard, avec un groupe que personne ne pensait capable d’être bon, être ici dans cette position, c’est le top. On a fait ce qu’on avait prévu de faire, c’est-à-dire une bonne saison régulière. Il nous reste encore trois matchs, mais on a obtenu une place. On s’y sent à notre place, et maintenant il est temps de voir ce qu’on peut faire en playoffs ».

Qualifiés pour les playoffs depuis cette nuit, les Raptors peuvent encore aller chercher la cinquième place jusque là détenue par Chicago, mais à nouveau en jeu après la défaite des Bulls face aux Bucks.