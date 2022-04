John Beilein, le formateur de l’ombre aux Pistons

Véritable légende de l’université de Michigan avec ses deux finales NCAA (2013 et 2018), John Beilein n’avait clairement pas réussi la transition avec la NBA. Sur le banc de Cleveland, il avait été incapable d’imposer ses idées, ses méthodes et son discours aux Cavaliers.

Si bien que, à désormais 69 ans, après son départ en cours de saison, on pensait que sa carrière allait s’arrêter à ces 54 matches dans la ligue. Mais l’été dernier, il a rebondi avec un rôle d’assistant à Detroit.

Derrière son titre de « conseiller principal sur le développement des joueurs », l’ancien coach était là pour faire progresser les jeunes. Sans vraiment savoir comment il allait s’y prendre.

« Je ne savais pas à quoi m’attendre, si ce n’est faire de mon mieux pour soutenir Dwane Casey et son staff », raconte-t-il au Detroit Press. « J’étais dans l’inconnu, jusqu’à ce qu’on commence à en parler. Je parle aux joueurs ou à Casey pour renforcer certaines choses. Et je veux être à la pointe de ce qui se fait dans le basket, ce qui est nouveau en NBA. Je parle peu, je regarde beaucoup de vidéos. »

Le sens du détail pour combler le manque de temps pour travailler

John Beilein travaille ainsi dans l’ombre. Il est plusieurs rangs derrière les joueurs et le coach pendant les matches, prend des notes et les donne à Dwane Casey à la mi-temps. Après les rencontres, il continue avec des e-mails et des textos envoyés au coach et au staff.

Parmi ses missions, il fait l’inventaire de chaque shoot pris par les joueurs, match après match. Il étudie ensuite les résultats, fait des statistiques et tente ainsi de faire progresser les joueurs.

« Il y a des joueurs qui, selon leur manière de tirer, shootent à 45 ou 20% », analyse l’ancien de Michigan. « Je garde ça en tête. Il y a aussi selon le dribble, qu’il soit main gauche ou main droite, le pourcentage au tir qui change. Ce sont des statistiques, un dribble court ou un dribble long par exemple, qui ne sont probablement pas dans les bases de données. Ce n’est pas dans les données, mais je peux les avoir et c’est avec ça qu’on rectifie les choses. »

Ces détails finissent par compter au fil des mois. Car les moments pour réellement travailler et se corriger sont rares dans une saison NBA. John Beilein sait qu’il peut ainsi accélérer les choses.

« On a si peu de temps entre les matches pour bosser et affiner les qualités des joueurs de 20 ans, alors que c’est tellement nécessaire. On ne peut pas le faire pendant les matches évidemment. En NCAA, on joue le samedi, on a le dimanche pour se reposer et le lundi et mardi pour s’entraîner, avant un nouveau match le mercredi. On a donc deux entraînements et on peut faire de gros progrès en un mois. En NBA, on peut avoir deux entraînements en un mois… »

Plus à l’aise dans ce rôle de l’ombre

Les Pistons ont bien besoin de s’améliorer à 3-pts puisqu’ils pointent à 32% de réussite cette saison, soit le deuxième pire pourcentage de la ligue. Néanmoins, il y a du mieux depuis un mois.

« Il a une grosse influence sur le shoot, notamment sur les appuis », confirme Killian Hayes. « Il est toujours sur mon dos, pour que j’ai les bons appuis quand je shoote, que je sois bien préparé. Si je ne le fais pas en match, il m’en parle immédiatement après et on bosse dessus le lendemain. C’est une routine quotidienne. Il me donne des conseils, me montre des images pour que je m’améliore. Il me dit toujours qu’il croit en moi, il me donne de la confiance. »

Alors que ses entraînements physiques n’avaient pas été acceptés par les Cavaliers, et qu’il ne supporte plus l’idée de perdre, John Beilein semble plus à l’aise, plus apaisé même, dans ce rôle moins exposé.

« Il est tellement positif », assure Dwane Casey. « Quand je m’énerve, il me dit qu’on progresse, qu’on s’améliore même si ça ne se voit pas. C’est un excellent professeur, un puits de science, qui fait ce travail sur les fondamentaux depuis un sacré long moment. »