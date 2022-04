Kevin Love évoque un possible retour de LeBron James aux Cavs

Après une petite traversée du désert, Kevin Love a retrouvé ses sensations et joue un rôle essentiel aux Cavs cette saison. La franchise de l’Ohio a elle aussi vécu une période compliquée suite au départ de LeBron James, mais s’est bien rattrapée depuis, mettant en place un roster compétitif autour de Darius Garland.

Même six ans après, Kevin Love, LeBron James et une partie de l’équipe championne NBA en 2016 ont conservé un lien d’amitié fort, alimenté aujourd’hui à travers un « group chat » visiblement animé, où tous les coups sont permis. Même LeBron James en prend pour son grade !

« On est six dans ce groupe de discussion, surtout les vétérans qui entouraient cette équipe. On aime beaucoup discuter. Pas seulement du dunk qu’il m’a claqué sur la tête, mais quand il a été nommé pire acteur aux Razzie Awards par exemple, on lui a envoyé. On trouvait que c’était plutôt marrant de lui faire remarquer », a-t-il déclaré. « On ne dépasse pas les bornes, on sait que ce n’est que de l’amour. Et on a ce lien, dont on parle parfois, qui fait qu’on peut tout se dire, que ce soit de bonnes ou de mauvaises nouvelles, on peut les partager là-dessus. Ce lien ne pourra jamais être rompu, pas seulement à cause de la façon dont on a remporté ces Finals, mais aussi pour tout ce qu’on a accompli cette saison-là, à prendre tellement de plaisir. C’est un lien très fort, et je vais revoir ces gars en juin pour mon mariage ».

Des conditions favorables pour un retour ?

Alors que son ancien coéquipier vit une saison particulièrement compliquée sur le plan collectif avec les Lakers, Kevin Love s’est projeté sur ce qui pourrait être la meilleure fin de carrière pour LeBron James. Forcément, la perspective d’un nouveau retour à Cleveland pour jouer une dernière saison avec son fils Bronny Jr, et au sein d’une équipe où il n’aurait pas à être le héros chaque soir, est envisagée.

« Je veux dire, ce serait comme terminer un livre de belles histoires pour lui. Je ne veux pas me projeter sur ce qu’il peut ou ne peut pas vouloir faire. Mais on voit la direction que prend notre équipe, qui est bâtie pour gagner dans les années à venir. Et quand on sait à quel point Cleveland, Akron et tout l’Ohio l’aime, c’est sûr que serait génial. On fait venir Bronny ici aussi et on pourra dire que la boucle sera bouclée », a-t-il ajouté.

Avant de retrouver LeBron James (pour son mariage d’abord), Kevin Love a également évoqué les « play-in, » un format dans lequel ses Cavs pourraient se retrouver, et qu’il a appris à apprécier, notamment à travers le duel entre les Lakers de LeBron James et les Warriors de Stephen Curry la saison dernière.

« J’avais mon point de vue sur la question lorsque ça a été mis en place avec la conviction que les huit meilleures équipes doivent faire les playoffs. Mais je pense qu’en termes d’interaction pour les fans et malgré le fait que les équipes se battent tellement au cours de l’année, impliquer le 9e et le 10e, ce n’est pas la fin du monde. On a vu à quel point ces matchs pouvaient être supers, je pense notamment au match-up ultime entre Golden State et les Lakers l’an dernier, avec Stephen Curry et LeBron James. C’était assez incroyable (…). Ça offre une sensation similaire à la March Madness, c’est la victoire ou la porte ».