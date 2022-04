On parle beaucoup de Jayson Tatum, quatre fois élu « Joueur de la semaine » cette saison dont trois fois en mars, mais Jaylen Brown réalise une grande deuxième partie de saison. Depuis neuf matches, il tourne à 28.9 points de moyenne à 57% aux tirs, dont 50% à 3-points. Il reste d’ailleurs sur une démonstration face aux Wizards, et pour la première fois depuis bien longtemps, il est à 100% de ses moyens.

« Je suis très affamé et très excité par les playoffs » lâche-t-il ainsi, alors qu’il avait abandonné ses coéquipiers en mai la saison dernière à cause d’une opération au poignet. « Si vous reprenez mes propos au début de la saison, je n’ai jamais perdu la foi. Je sais que les choses donnaient l’impression d’aller dans le mauvais sens, mais j’ai toujours été optimiste. C’est un soulagement d’en être à ce stade, où tout le monde observe ce que j’avais vu dès le début. Je pense que nous avons encore une grande marge de progression – les étoiles se sont alignées. »

Elles ne sont pas totalement alignées car Robert Williams s’est fait opérer d’un genou, mais globalement, Boston est en très grande forme, et affiche le meilleur bilan de la conférence Est depuis janvier. Pour Jaylen Brown, l’absence au All-Star Game est oubliée.

« Je me fous de tous ces trophées où l’on m’a oublié, la seule chose qui m’intéresse, c’est d’être prêt pour les playoffs. Je me sens bien. Je suis juste agressif et je suis en forme. Je veux juste être prêt pour les playoffs, prêt à placer notre niveau de jeu au niveau supérieur. »

Pour Ime Udoka, Jaylen Brown, comme Jayson Tatum, a compris que le salut des Celtics serait collectif. Comme d’autres avant eux, ils ont pris conscience qu’il leur fallait être complices et complémentaires pour tirer l’équipe vers le haut. Qu’il leur fallait faire confiance à leurs coéquipiers.

« Je trouve que sa progression est énorme, et pas uniquement au niveau des points, mais aussi au niveau des passes » estime le coach de Boston. « Il y a aussi sa compréhension du jeu. Il n’y pas que Jayson qui subit des prises à deux. Jaylen voit beaucoup de défenseurs chaque soir. Quand on inscrit 24, 25 points par match, les équipes vous collent plus de défenseurs sur le dos, et il a énormément progressé dans ce secteur. »