Ochai Agbaji élu MOP du Final Four

On attendait le pivot David McCormack, qui avait écrasé Villanova au lors de la demi-finale (25 points à 10/12 au tir, 9 rebonds) et a encore été précieux en finale (15 points, 10 rebonds) face à North Carolina, en inscrivant notamment les deux derniers paniers, mais la NCAA a finalement choisi Ochai Agbaji comme MOP du Final Four.

C’est plutôt une récompense pour sa saison globale, même si Ochai Agbaji a été bon contre Villanova en demi-finale (21 points) car ses 12 points, et surtout son 3/8 aux lancers-francs, face aux Tar Heels auraient pu coûter cher.

La NCAA a donc célébré le leader de cette équipe de Kansas, qui boucle donc une saison exceptionnelle avec ce titre et ce trophée de MOP, puisqu’il a été élu meilleur joueur de la Big 12, et qu’il a également été nommé dans la première équipe All-American pour sa troisième saison à Kansas. Pour Bill Self, cela fait carrément d’Ochai Agbaji « le joueur le plus accompli de l’université depuis Danny Manning », champion NCAA et MOP en 1988.

Les deux joueurs de Kansas sont en tout cas tous les deux dans le meilleur cinq du tournoi, avec Paolo Banchero (Duke), Caleb Love (North Carolina) et Armando Bacot (North Carolina).