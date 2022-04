Le Heat frappe un grand coup à Chicago

Et si les Bulls passaient par le « play-in » ? Un temps numéro 1 de la conférence Est, Chicago est en chute libre, et ce matin, les coéquipiers de DeMar DeRozan glissent à la 6e place, et ils se retrouvent sous la menace des Cavaliers. Pour la énième fois de la saison, les Bulls se sont montrés incapables de dominer un cador de la NBA, et le Heat, vainqueur 122-107, passe le balai avec une 4e victoire en quatre matches face à Chicago.

Après un premier quart-temps équilibré marqué par les fautes rapides de Bam Adebayo, c’est Tyler Herro qui plante trois paniers à 3-points de suite pour mettre les Bulls dans les cordes. En face, seul Zach LaVine est à son meilleur niveau, et Chicago est dans la réaction. L’accès au panier devient de plus en plus compliqué, et les Bulls restent trois minutes sans marquer. Le Heat en profite pour prendre 10 points d’avance (53-43). Zach LaVine a beau enchaîner les paniers, le Heat a fait le break à la pause (66-57).

Au retour des vestiaires, la domination du Heat se confirme et Bam Adebayo donne 12 points d’avance sur un caviar de Kyle Lowry (82-70). Les Bulls lâchent prise petit à petit, piégés par le métier de Kyle Lowry, maître du tempo pendant toute la soirée. L’ancien meneur des Raptors distribue le caviar, et Tyler Herro reprend son festival de loin (93-77). Chicago est au bord de la rupture, et les 3-points pleuvent, avec Gabe Vincent puis Duncan Robinson qui font passer l’écart au-dessus des 20 points (106-85).

À trois minutes de la fin, Billy Donovan lance le « garbage time », et Miami s’impose de 15 points à Chicago. C’est sa 3e victoire de suite, et la première place est chaudement gardée.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Chicago n’y arrive pas… « Sweepés » par le Heat, les Bulls se sont montré incapables, pendant toute la saison, de bien jouer face aux meilleures équipes. Face au Top 4 des deux conférences, Chicago n’a gagné que deux fois en 21 matches !

– 50 pour le Heat. Pour la première fois depuis le départ de LeBron James en 2014, le Heat atteint la barre des 50 victoires. C’est symbolique, puisqu’il faut rappeler que les deux dernières saisons avaient été écourtées et qu’en 2020, Miami avait remporté 44 victoires en 73 rencontres.

TOPS/FLOPS

✅Jimmy Butler. C’est le Jimmy Butler du début de saison, très fort en un-contre-un, adroit et altruiste. Il s’est amusé de Coby White puis d’Alex Caruso. Il attire la défense pour mieux servir ses coéquipiers. En défense, il a aussi fait le job sur DeMar DeRozan. Un grand match de sa part.

✅Kyle Lowry. Ce n’est pas loin d’être sa performance la plus aboutie avec un 3e quart-temps de très grande classe dans sa gestion du tempo et de l’attaque. Les Bulls, qui ont essayé des passages en zone, ont été déstabilisés par les dribbles et les angles trouvés par Kyle Lowry.

✅Dewayne Dedmon. Bam Adebayo plombé par les fautes, Dedmon a fait du très bon boulot, à la fois en défense par ses lectures des pick-and-roll et sa défense du cercle, mais aussi en attaque, en se rendant disponible sur des percussions de Lowry ou Butler. Nikola Vucevic a vécu une soirée très compliquée.

✅Zach LaVine. Il n’a pas grand chose à se reprocher, et il a tout de suite senti qu’il était dans un bon soir. Plus dynamique sur ses appuis qu’il y a quelques matches, il a longtemps tenu la baraque, mais il manquait de soutien sur la durée.

⛔Le duo Caruso-White. Les deux arrières combinent un 0 sur 11 aux tirs, et ils n’ont jamais été en mesure de freiner Jimmy Butler et Kyle Lowry. Les lourds écrans d’Adebayo et Dedmon leur ont fait très mal.

LA SUITE

Chicago (45-33) : grosse pause puisque les Bulls reçoivent Milwaukee mardi

Miami (50-28) : déplacement à Toronto ce soir pour les retrouvailles de Kyle Lowry avec son ancien public