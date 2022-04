Les Cavaliers dominent les Knicks et peuvent toujours rêver du Top 6

Pas de Julius Randle pour ce match au Madison Square Garden et c’est Obi Toppin qui le remplace dans le cinq majeur. Les Cavaliers prennent néanmoins le meilleur départ, mais le duo Fournier/Barrett réplique.

New York fait le yoyo et égalise même dans le deuxième quart-temps, mais la troupe de Tom Thibodeau ne passera finalement jamais devant… de tout le match. L’écart n’est pourtant que de +9 pour les visiteurs (69-60) à la mi-temps, mais Darius Garland prend le contrôle du match dans le troisième quart-temps, et les Knicks coulent.

Personne n’est capable de tenir le meneur de l’Ohio côté new-yorkais, et l’écart passe à +17 (102-85) après trois quart-temps. Immanuel Quickley amène un peu de folie au début du quatrième quart-temps pour revenir à 11 points (102-91) mais l’espoir sera de courte durée avec Lauri Markkanen et Kevin Love qui inscrivent des paniers précieux pour valider le succès de Cleveland. Qui peut donc toujours espérer retrouver le Top 6 à l’Est.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La connexion Garland/Brown. Jarrett Allen et Evan Mobley ne sont pas là mais Darius Garland a trouvé un autre partenaire sur le pick-and-roll. Moses Brown a ainsi profité de ses caviars toute la soirée pour compiler un joli double-double, à 16 points et 13 rebonds. Son deuxième consécutif.

– Les Knicks n’ont jamais mené. Les Cavaliers ont mené toute la rencontre au Madison Square Garden. Certes, Cleveland joue encore pour obtenir le meilleur classement possible alors que New York est en vacances.

– Cleveland reste en embuscade. Avec cette 43e victoire, les Cavaliers restent en embuscade derrière Chicago et Toronto, afin de réintégrer le Top 6. Les Bulls et les Raptors ont néanmoins deux victoires de plus (et trois défaites de moins), mais Cleveland a le « tiebreaker » sur les Canadiens. Et ça peut compter.

TOPS/FLOPS

✅ Darius Garland. Il peut parfois être à la limite du porter ou de la reprise de dribble, mais sa façon de manipuler les défenses et ses passes rapides, à l’instinct, créent énormément de choses pour Cleveland. Il finit la rencontre avec 24 points (8/19 mais 5/9 à 3-points) et 13 passes décisives.

✅ Isaac Okoro. On aurait aussi pu citer Kevin Love, toujours précieux en sortie de banc, mais l’énergie et la combattivité d’Isaac Okoro (16 points) sont vraiment très précieuses dans l’Ohio.

✅ Obi Toppin. Son jeu est parfois assez brouillon, avec cette façon de foncer avec l’épaule, mais son envie débordante et son envie permanente de courir ouvrent des espaces et font du bien à une attaque des Knicks sinon très stéréotypée et trop facile à contrôler sur jeu placé.

⛔ RJ Barrett. En l’absence de Julius Randle, il avait les clés de l’attaque de New York mais le Canadien n’a pas trouvé le chemin du cercle, alors qu’il a pourtant très souvent cherché à se rapprocher du cercle. Il finit ainsi avec 12 points à un piteux 4/18 au tir, dont 3/13 dans la raquette.

LA SUITE

Cleveland (43-35) : les Cavaliers reçoivent les Sixers, demain soir

New York (34-44) : les Knicks sont à Orlando, également demain soir