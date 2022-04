Le grand retour de Gordon Hayward

Enfin, la rééducation de la cheville gauche de Gordon Hayward est terminée ! Le joueur devrait donc être en tenue ce soir (18h30, heure française) à l’occasion de la rencontre face aux Sixers. Un renfort bienvenu alors que les Hornets s’apprêtent à disputer le « play-in » cette saison encore.

L’ancien joueur du Jazz et des Celtics a repris l’entraînement depuis deux semaines et a accéléré la cadence ces derniers jours. Reste à savoir s’il débutera dans le cinq majeur ou en sortie de banc pour ses premiers matchs, même si la problématique ne semble pas tracasser le coach de Charlotte plus que ça.

« Il est passé par du jeu direct, mais c’est tellement un joueur cérébral qu’il sait comme jouer », a glissé James Borrego. « Il colle à chaque équipe, que ce soit les titulaires ou les remplaçants. Il va booster notre intelligence de jeu, notre création et notre confiance sur le terrain ».

Alors que les Hornets restent sur huit victoires en dix matches, il restera ensuite quatre matchs à Gordon Hayward pour retrouver du rythme avant de passer au « play-in ».