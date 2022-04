Les Grizzlies envoient un message au reste de la NBA

Les Suns et les Grizzlies sont déjà assurés de terminer aux deux premières places de la conférence Ouest, et forcément, leur affrontement de la nuit dernière avait des allures de finale de conférence avant la lettre. Sauf qu’à Memphis, on avait décidé de faire l’impasse sur ce choc avec quatre titulaires au repos ou blessés, tandis que Phoenix avait choisi de jouer le coup à fond avec un effectif au complet.

Pour ne rien arranger, les Grizzlies ont perdu leur coach, expulsé en fin de premier mi-temps ! Malgré ça, c’est bien Memphis qui s’impose (122-114) avec son enthousiasme habituel et une force collective qui permettent d’enchaîner une 7e victoire de suite.

« C’est clairement une victoire symbole de notre identité car elle est obtenue contre la meilleure équipe de la NBA » réagit Taylor Jenkins, qui a regardé la deuxième mi-temps depuis les vestiaires. « Sur un match comme ça, on peut mettre une étiquette et écrire : « Voilà ce que nous sommes, et on est vraiment là pour un bon moment ! »

On avait découvert Desmond Bane ou Tyus Jones, et désormais il faut apprendre à connaître Ziaire Williams et Santi Aldama, auteur d’un dunk renversé et renversant qui a fait chavirer tous ses coéquipiers. « Ce dunk résume notre équipe et notre saison. C’était un beau dunk » poursuit Taylor Jenkins.

« A chaque action, c’est comme si tout le monde était heureux pour les autres » témoigne le rookie espagnol. « Je pense que ça montre quelle type d’équipe on est. »

Depuis la prise de pouvoir de Taylor Jenkins, il règne une ambiance universitaire à Memphis, et même si Ja Morant est une superstar en devenir, il règne un esprit de corps dans cet effectif très homogène.

Même s’il y a des blessés, il y a toujours un « cadre » pour tirer le reste du groupe. Cette nuit, c’était Dillon Brooks, très fort en premier quart-temps pour donner le ton. Son agressivité a déteint sur tout le groupe, et même si Devin Booker plante 41 points, il a passé sa soirée à râler sur les arbitres et la défense de Brooks.

« Ils nous ont largement dominés » résume Monty Williams. « Entre leur manière d’aborder le match et la notre, il y avait un monde ! » Une bonne piqûre de rappel alors que les Suns veulent décrocher un record de franchise en saison régulière, et bien sûr le titre dans deux mois.