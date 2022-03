Le MVP de la nuit | Luka Doncic a fait le show pour les Slovènes

« C’est un magicien quand il a la balle dans les mains ». Le compliment est signé JB Bickerstaff, et il s’adresse à Luka Doncic. Cette nuit, à Cleveland, l’arrière des Mavericks a signé une performance de choix avec 35 points, 13 passes et 9 rebonds, mais aussi 2 contres. Une belle ligne de stats qui permet à Dallas de s’imposer à Cleveland, et du même coup de récupérer la 3e place de la conférence Ouest. Le tout devant une forte colonie de… Slovènes !

« Je sais que beaucoup de Slovènes vivent ici. J’en ai vu beaucoup, et c’est toujours incroyable de voir leur soutien » explique la star des Mavericks. « Quand des compatriotes viennent vous voir, vous avez évidemment envie de faire le spectacle pour eux. »

Le « spectacle » a eu lieu dans le 3e quart-temps quand Doncic a pris le match à son compte avec 20 points à 8 sur 12 aux tirs. À lui tout seul, il a quasiment inscrit autant de points que tous les Cavaliers réunis (22 points).

« Dans l’avion, on a discuté du fait qu’il y avait un fort contingent slovène à Cleveland » confirme Jason Kidd. « Il voulait faire le show, tout en faisant son boulot. C’est ce qu’il a fait ce soir, et c’est ce qu’il fait tous les soirs. Il termine à un rebond du triple-double. Il sait quand passer, il sait quand aller au cercle. Luka aura toujours deux joueurs sur lui, et il a confiance dans ses coéquipiers pour marquer. En ce moment, il joue à un niveau très élevé et on en a besoin. »

C’est en fin de 3e quart-temps que Luka Doncic a fait la différence, avec Dorian Finney-Smith comme acolyte. L’action symbole, c’est ce panier de Finney-Smith après une passe dans le dos de « Magic » Doncic.

« Il fait du très bon travail pour jouer au bon rythme et à la bonne vitesse » conclut JB Bickerstaff. « Ce soir, il fallait faire un choix car ses coéquipiers ont mis leurs tirs. Il a fait du très bon travail pour les trouver, et les mettre en bonne position. »