Evan Mobley absent au moins trois matchs

Pas d’Evan Mobley ce soir, face à Dallas. Le rookie de Cleveland s’est en effet tordu la cheville face à Orlando, et les Cavaliers annoncent qu’il sera absent au moins trois matchs.

En plus de ne pas jouer ce soir contre les Mavericks, il ne sera pas du déplacement à Atlanta et New York.

L’idée est ainsi que l’intérieur puisse travailler au maximum avec le staff médical du club pour revenir au plus vite, alors que les Cavaliers font face à une montagne de blessés (Evam Mobley donc, mais également Jarrett Allen, Rajon Rondo, Collin Sexton et Dean Wade) et qu’ils viennent de sortir du Top 6 de la conférence Est, et donc de perdre leur place directe pour les playoffs. Une place qu’ils avaient pourtant pendant quasiment toute la saison.