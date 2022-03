Trey Burke encore en quarantaine, les Mavs rappellent Brandon Knight

Trey Burke fait partie des rares joueurs NBA encore non-vaccinés contre le Covid, et comme il ne respecte pas toujours le protocole sanitaire encore en place, sa saison avec les Mavericks s’écrit en pointillés.

Sans doute « cas contact », le meneur/arrière a ainsi été de nouveau placé en quarantaine et il a donc manqué le match de la nuit dernière face aux Lakers, et il sera sans doute absent encore quelques matchs. Dans la foulée, les Mavericks ont donc annoncé le retour de Brandon Knight, via une « hardship exemption » de 10 jours.

Le 8e choix de la Draft 2011 était en effet déjà passé par Dallas cette saison, en pleine vague Omicron, pendant trois matchs de décembre. Il avait alors compilé 10 points, 2.7 passes et 2.3 rebonds de moyenne.

Il a aussi joué en G-League, tournant à 14.1 points et 4.2 passes en 10 matchs avec le Sioux Falls Skyforce.