Trey Burke manque encore un match faute de test PCR

Malgré une saison qui se déroule dans des conditions presque normales, l’ombre du Covid-19 plane toujours sur la NBA. La situation autour de Trey Burke le prouve parfaitement.

Contrairement à la quasi totalité de la ligue (96%), le joueur de Dallas n’est pas vacciné. Si bien que pour être en tenue soir après soir, il doit à chaque fois effectuer un test PCR et le rendre négatif bien évidemment.

Il a déjà manqué un rendez-vous cette saison, et avant la rencontre contre Miami, à nouveau, il ne s’est pas présenté. Résultat : il n’a pas joué contre le Heat et surtout, à chaque match manqué faute de test, il n’est pas payé. Enfin, sportivement, c’est une rotation en moins pour Jason Kidd.

« Nous, la franchise, nous pouvons seulement lui en parler », a reconnu, impuissant, le coach des Mavericks dans des propos rapportés par ESPN. « C’est de sa responsabilité de se montrer à temps pour les tests. »

Avoir un joueur dont on n’est jamais certain qu’il va être disponible ou non pourrait vite devenir un souci pour Dallas (qui voulait s’en séparer avant le début de la saison…). Néanmoins, ce mercredi, les Mavs se déplacent à San Antonio et Jason Kidd a confirmé que Trey Burke fera partie du groupe.