Le papy Andre Iguodala revient pour faire de la résistance en défense

On n’avait plus vu Andre Iguodala sur les parquets depuis le 7 février. Et si on met de côté les cinq petites minutes qu’il avait jouées ce jour-là, il n’avait pas dépassé les dix minutes dans une rencontre depuis le 20 janvier…

Touché au dos, l’ailier des Warriors faisait enfin son retour à la compétition lundi soir, à Memphis. En 16 minutes, il a compilé 6 points, 3 rebonds et 2 passes. Il est même le seul joueur californien, avec Juan Toscano-Anderson, à présenter un +/- positif, dans cette lourde défaite de Golden State.

« J’ai 38 ans et peu de joueurs évoluent encore en NBA à 38 ans », rappelle Andre Iguodala, qui enregistre son 27e match de la saison seulement, à NBC Sports. « Je suis très chanceux d’être ici et d’aider mes coéquipiers. La soirée fut compliquée, mais je me suis amusé. J’ai vu de bonnes et de mauvaises choses. J’ai vu de bonnes choses sur lesquelles je peux parler maintenant, comme je joue. Quand on est éloigné, c’est difficile de dire les choses. Maintenant, je peux aller davantage en profondeur. »

Son grand sujet, c’est évidemment la défense. Les Warriors sont en difficulté dans ce domaine depuis un bon moment maintenant, les blessures de Draymond Green et d’Iggy ayant eu logiquement un impact sur le groupe.

« On galère pour mettre la pression sur le porteur de balle et on a pris la mauvaise habitude de faire des fautes », analyse l’ancien de Philadelphie et Denver. « Voilà pourquoi on encaisse beaucoup de points ces dernières semaines. Je pense avoir donné l’exemple, avoir mis l’équipe dans le bon sens, sur et loin du ballon. »

Ne plus accepter de prendre des points

Andre Iguodala est toujours précieux en défense, notamment en playoffs, et maintenant qu’il est de retour dans le groupe, il veut infuser son envie et son expérience pour redresser la barre dans cette fin de la saison régulière.

« Quand on prend des paniers, on n’est plus en colère désormais. C’est l’essence de notre sport : on ne veut pas qu’un joueur nous marque dessus. On est dans une ligue dominée par les scoreurs, je le sais mieux que personne puisque je suis un défenseur. Mais je vais faire mon maximum pour rendre la vie dure aux attaquants. »

Les cadres de la période dorée des Warriors (2015-2019) ont tous été touchés par les pépins physiques cette saison. Ce fut Klay Thompson au début, ensuite Draymond Green et Andre Iguodala et enfin, depuis quelques jours, Stephen Curry. Ne pas pouvoir évoluer ensemble est donc extrêmement frustrant pour ces tauliers du club.

« Les blessures font partie du jeu. On n’a pas été au complet cette saison », regrette le MVP des Finals 2015. « Jamais. Pas une seconde. J’ai moi-même parfois voulu précipiter les choses alors qu’il faut être intelligent. »