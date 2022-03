Les Knicks veulent encore croire aux playoffs

Avec quatre victoires d’affilée, dont trois à l’extérieur, et neuf sur les treize derniers matches, les Knicks font le maximum pour se maintenir en vie et tenter d’arracher la dernière place pour le « play-in ». Ils sont à la 11e place de l’Est et chassent les Hawks, qui sont devant eux et viennent de gagner deux rencontres de suite.

Sauf qu’il ne reste que six matches à la franchise de New York et que l’écart avec Atlanta (4 victoires de moins, 5 défaites de plus) semble trop conséquent. C’est donc mission impossible ou presque, mais les Knicks veulent tout de même y croire. La victoire contre Chicago le prouve.

« On joue avec des jeunes qui prennent de l’expérience et on n’est pas éliminé tant que ce n’est pas officiel », annonce Tom Thibodeau à SNY. « Donc je ne veux pas d’une équipe qui abandonne. Je veux qu’on continue de se battre. Tant qu’on n’est pas éliminé, on doit insister. Je ne crois dans rien d’autre. »

La fin des espoirs ce mercredi ?

Mais ce sursaut des derniers jours n’arrive-t-il pas déjà trop tard ? Les onze défaites en douze matches en février et début mars ont fait très mal.

« Depuis le All-Star Break, on joue un bon basket », estime le coach. « Malheureusement, on n’a pas su gagner des matches plus tôt. On joue bien et contre des bonnes équipes en plus. On avait un calendrier difficile à l’extérieur et l’équipe a bien répondu. »

La franchise peut-elle réussir une improbable « remontada » ? Mercredi soir, New York et Atlanta jouent. Les premiers contre Charlotte, les seconds à Oklahoma City. Une victoire des Hawks, qui semble très probable sur le papier, jumelée avec une défaite des Knicks et les espoirs seraient totalement douchés.

« On se bat, peu importe les conditions. On est une bonne équipe », prévient RJ Barrett pour le New York Post. « On est déçu de notre entame de saison, mais on reste une bonne équipe et on joue pour gagner. On s’accroche, on joue bien donc quand on a quelque chose comme ça, on essaie de construire dessus. »

Et même si New York l’emporte, l’écart n’aura donc pas bougé. Ainsi, remonter 4.5 matches de retard avec seulement 5 rencontres à jouer relèvera du miracle…