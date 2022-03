Alec Burks, le bourreau des Pistons

Les Knicks n’ont plus le droit à l’erreur s’ils veulent arracher une place en « play-in », et donc potentiellement jouer les playoffs, et c’est dans cette situation qu’ils se déplacent à Detroit.

Malgré un très bon Marvin Bagley III, New York fait tout de même la course en tête, les Pistons ayant du mal à déclencher, et surtout à marquer derrière la ligne à 3-points. Alec Burks, qui avait réalisé son meilleur match de la saison à Detroit, le 29 décembre dernier, commence déjà à punir la franchise du Michigan.

Ce n’est pas brillant sur le plan collectif mais New York est devant, alors que Killian Hayes est en grosse difficulté dans cette première mi-temps, le Français prenant même une faute technique de frustration.

Mais les Knicks manquent de maîtrise cette année et l’avance à la pause (59-47) disparait très vite au retour des vestiaires. Il faut qu’Evan Fournier enchaîne deux 3-points pour relancer son équipe, mais Detroit sent qu’il y a un coup à jouer. La connexion Cunningham/Bagley fonctionne, Saddiq Bey va gratter des points, tout comme Isaiah Stewart (à 3-points…) ou encore Braxton Key, et les Pistons restent en embuscade jusqu’au bout.

Néanmoins, Alec Burks inscrit le 3-points qui fait mal dans la dernière minute, et il vole le ballon à Cade Cunningham sur la dernière action. Les Knicks enchaînent un troisième succès (104-102) consécutif pour rester dans la course pour la « postseason », même s’il faudrait un vrai miracle pour revenir sur les Hawks, 10e à l’Est.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Detroit teste Marvin Bagley III. On sent que les Pistons mettent à l’essai Marvin Bagley III sur cette fin de saison et ce match est un bel argument pour l’ancien King, qui s’est très bien entendu avec Cade Cunningham, qui a enfin une cible de choix pour finir les actions dans les airs.

– Alec Burks aime Detroit. Il avait réalisé son meilleur match de la saison à Detroit, en décembre dernier. Il a récidivé en étant précieux en début de match, puis décisif sur la fin.

– La nouvelle disparition d’Evan Fournier. Comme très, très souvent cette saison, Evan Fournier, a regardé le quatrième quart-temps des Knicks sur le banc. Certes, il n’est pas le meilleur défenseur du groupe, mais il tente au moins d’huiler le collectif, ce qui n’est vraiment pas le cas de tout le monde.

TOPS/FLOPS

✅ Alec Burks. Ce n’est clairement pas le joueur qui a le plus de talent dans l’effectif de New York, et ses talents de créateur sont très limités pour un « meneur » de jeu, mais on comprend pourquoi Tom Thibodeau l’apprécie tant il est solide sur bien des aspects. 18 points en 6 tirs, et l’interception décisive.

✅ Marvin Bagley III. Sa verticalité et sa capacité à finir les alley-oops sont des choses qui manquaient à Detroit et Cade Cunningham. 27 points et 7 rebonds pour l’ancien King.

✅ ⛔ Immanuel Quickley. C’est toujours difficile de juger Immanuel Quickley. Son enthousiasme et sa fougue amènent toujours quelque chose mais il est aussi souvent hors rythme et hors système. C’est d’ailleurs étonnant de le voir jouer autant sous les ordres de Tom Thibodeau, qu’il doit rendre fou.

⛔ Killian Hayes. Quelques paniers en seconde mi-temps ne sauvent pas la prestation d’ensemble du Français. Sa première mi-temps fut très difficile, avec comme symbole cette faute technique qui a suivi une perte de balle. Il peut pourtant peser en défense mais, en attaque, il a vraiment beaucoup de mal à trouver son rôle.

LA SUITE

New York (33-42) : les Knicks vont tenter d’enchaîner face aux Bulls, ce lundi soir

Detroit (20-55) : les Pistons se déplacent à Brooklyn, mardi soir