Greg Monroe arrive à Utah

Puisque Rudy Gobert a perdu l’une de ses doublures, Udoka Azubuike, les dirigeants se sont mis en quête d’un nouveau pivot, et The Athletic annonce que la franchise a opté pour Greg Monroe. Il s’agit d’un premier contrat de 10 jours, et l’ancien intérieur des Pistons aura quatre matches pour prouver qu’il est l’homme de la situation alors que les playoffs débutent mi-avril.

Passé par Minnesota, Milwaukee et Washington cette saison, Monroe a disputé 10 matches cette saison pour 5.5 points et 5.2 rebonds de moyenne.