LeBron James reçoit le prix du pire acteur de l’année

Vendredi avait lieu la 42e édition des Golden Raspberry Awards, plus connus sous le nom des Razzie Awards. A quelques heures des Oscars, cette cérémonie se charge depuis 1980 de désigner les plus mauvais films et les plus mauvais comédiens et comédiennes de l’année écoulée.

Cette année, le long-métrage Space Jam : A New Legacy repart avec trois statuettes : le pire acteur pour LeBron James ; la pire suite d’un film et le pire duo.

LeBron James peut toujours se consoler en se disant qu’il succède à Eddy Murphy…

Ce n’est pas la première fois qu’un basketteur remporte ce trophée puisqu’en 1997, Dennis Rodman avait été « récompensé » pour sa prestation dans Double Team. En 1997, Shaquille O’Neal avait reçu une nomination pour son rôle dans Steel.

LE PALMARES 2021

Pire film – ‘Diana the Musical’

Pire acteur – LeBron James ‘Space Jam: A New Legacy’

Pire actrice – Jeanna de Waal ‘Diana the Musical’

Pire second rôle féminin – Judy Kaye ‘Diana the Musical’

Pire second rôle masculin – Jared Leto ‘House of Gucci’

La pire prestation de Bruce Willis dans un film en 2021 – Bruce Willis ‘Cosmic Sin’

Le pire duo – LeBron James et Any Warner dans ‘Space Jam: A New Legacy’

Le pire remake ou suite : ‘Space Jam: A New Legacy’

Le pire réalisateur – Christopher Ashley ‘Diana the Musical’

Le pire scénario – ‘Diana the Musical’