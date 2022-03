JO 2024 | Lyon pose sa candidature pour accueillir la première phase du tournoi de basket

Puisque le « Hall de la discorde » n’a pas convaincu la FIBA, le Comité d’organisation des Jeux olympiques 2024 (COJO) doit trouver un plan B, et ce sont pas moins de quatre propositions qui seraient déjà sur le bureau de Tony Estanguet. Comme ce n’est pas à Paris, ça risque de faire grincer quelques dents, notamment chez les Bleus, mais trois villes de province sont donc prêts à accueillir la première phase du tournoi de basket.

Il y a d’abord Orléans dont le CO’Met (10 000 places) doit sortir de terre en janvier 2023. Ensuite, L’Equipe annonce que la ville de Reims a fait acte de candidature avec une salle flambant neuve de 9 000 places. Par ailleurs, via un communiqué, l’OL Group, dont Tony Parker est administrateur, annonce que la future LDLC Arena (12 000 places) sera prête pour les Jeux olympiques.

« OL Groupe propose la candidature du site de la LDLC Arena dans la métropole de Lyon. Idéalement située sur le site olympique d’OL Vallée, dont le Groupama Stadium accueillera déjà une partie des tournois de football, la LDLC Arena propose un parfait écrin pour la phase préliminaire des compétitions de basket masculine comme féminine. La salle multifonction de 12 000 places en configuration basket ouvrira ses portes fin 2023 et bénéficiera de l’ensemble des innovations de dernières générations permettant d’accueillir une compétition dans les meilleures conditions pour les athlètes comme le public » écrit le club rhodanien, qui rappelle que Lyon est à deux heures de TGV de Paris.

Enfin, beaucoup plus près de Paris, il y a Tremblay en France. Il y a quelques années, c’est là que devait être construite la salle multisports d’un futur grand club parisien. Finalement, le Colisée (6 000 places) a revu ses ambitions à la baisse, et il ouvrira ses portes en janvier 2024, et le maire explique qu’il mettra sa salle à la disposition du COJO en cas de besoin.