Le MVP de la nuit | Trae Young trop brillant pour Golden State

Il ne s’est pas toujours facilité la vie, avec des shoots parfois contestés, mais Trae Young était tellement dans un bon soir que c’est tombé dedans. Le meneur de jeu d’Atlanta a réussi une grosse prestation face aux Warriors avec 33 points à 12/20 au shoot, 4/9 à 3-pts, et 15 passes décisives.

Dans le « money time », Young a été juste avec deux passes décisives, un parfait 4/4 aux lancers-francs et un ultime panier primé, pour tuer les Californiens et donner 11 points d’avance aux Hawks.

« Il doit évoluer à ce niveau, en gérant le match, en prenant les bonnes décisions en fin de rencontre », souligne Nate McMillan à l’AJC. « Il sait qu’il aura la balle, qu’il va porter l’attaque. On a besoin de le voir en dernier quart-temps et c’est ce qu’il a fait. »

Au passage, Young est devenu le plus jeune joueur de l’histoire à atteindre la barre des 700 paniers primés, à 23 ans et 187 jours. En 272 matches seulement, ce qui fait de lui le quatrième joueur le plus rapide.

Mais l’essentiel était ailleurs, dans ce succès qui donne de l’air à Atlanta, dixième de l’Est, après les victoires de ses poursuivants vendredi soir, New York et Washington.

« L’objectif, c’était de s’assurer, sur chaque possession de faire un stop et de prendre un bon shoot », raconte-t-il, en parlant de ces dernières minutes, bien négociées par les Hawks.