March Madness | Le cendrillon Saint Peter’s entre dans l’histoire de la NCAA !

La belle aventure de Saint Peter’s (n°15) continue puisque les joueurs de Shaheen Holloway s’imposent 67-64 face à Purdue (n°3), et c’est tout simplement la première fois dans l’histoire de la NCAA qu’une équipe aussi mal placée se qualifie pour le Elite 8. En d’autres termes, les Peacocks sont à une petite victoire d’un Final Four ! Pour donner une idée de l’exploit, aucune équipe tête de série n°13 ou 14 n’a atteint l’Elite 8 dans l’histoire de la NCAA depuis que le tournoi est passé à 64 équipes, et seules deux têtes de série n°12 y étaient parvenues. C’était Missouri en 2002 et Oregon State en 2021.

« On entre dans l’histoire et on a l’intention d’y entrer encore davantage » résume Doug Edert, auteur de 10 points.

Déjà vainqueurs surprises de Kentucky puis de Murray State, Saint Peter’s ont fait la différence avec une bonne vieille zone 2-3, comme Syracuse en son temps. En tête à la pause, Purdue s’est alors cassé les dents sur cette zone bien large au point de perdre 15 ballons et de rester cinq minutes sans inscrire le moindre panier.

La fin de match est épique avec une ambiance dingue, et le bras des joueurs de Saint Peter’s ne tremblent pas. Ils signent un 11 sur 11 aux lancers-francs dans les quatre dernières minutes.

« C’est tout nous ! » lâche Holloway. « C’est ce qui nous unit. On ne met pas de 3-points, mais on continue d’avancer… Ces joueurs… C’est une bande de gamins dont personne ne voulait, et dont certains pensaient qu’ils ne savaient pas jouer. C’est incroyable, et je ne pourrais pas être plus heureux pour eux. »

Au prochain tour, Saint Peter’s défiera North Carolina, vainqueur de UCLA.

