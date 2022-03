Pour James Harden, Joel Embiid mérite le trophée de MVP

Sauf surprise, le trophée de MVP devrait se jouer, comme en 2021, entre Joel Embiid et Nikola Jokic. Depuis quelques jours, des joueurs et des entraîneurs livrent leur choix, et James Harden explique pourquoi il vote pour son nouveau coéquipier.

« Il le mérite ! Je ne suis là que depuis quelques semaines, mais j’ai déjà vu son état d’esprit » raconte James Harden. « Il veut gagner. Il y a des gars qui veulent juste faire des stats, mais lui, il veut les deux. Il a cette mentalité de gagneur, et il marque à un niveau élevé. Je pense qu’il s’était préparé, surtout après la fin de saison dernière, à ce que cette année soit l’une des meilleures années de sa carrière. »

Ancien MVP lui-même, et ancien coéquipier de MVP comme Kevin Durant et Russell Westbrook, James Harden sait que le bilan collectif pèse sur les votes.

« Dans la plupart des rencontres qu’il a jouées, on se bat pour la 1ère place, et il n’est pas uniquement le 2e ou 3e marqueur de la NBA car il a un impact dans les victoires de l’équipe » poursuit James Harden.

Un moyen d’accentuer l’argument du bilan collectif, avec des Sixers à la 3e place de l’Est (et toujours en course pour la première place) et des Nuggets à la 6e place de l’Ouest (mais sous la menace des Wolves, 7e). Sauf que c’est surtout lié à la densité de la conférence Est car, sur le plan purement comptable, l’écart entre les deux équipes est très léger : 45 victoires – 27 défaites pour Philadelphie contre 43 victoires – 31 défaites pour Denver.