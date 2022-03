Les Raptors de Pascal Siakam reviennent à hauteur des Cavaliers

« C’était un bon match, un gros match. Chaque match est un gros match », affiche Pascal Siakam à la sortie de cette rencontre effectivement importante. Son équipe et lui sont bien conscients qu’ils sont dans la dernière ligne droite avant les playoffs et un potentiel « play-in » pour eux. Et cette victoire, pleine de maîtrise, face aux Cavs, un adversaire direct au classement, est une très belle opération.

Dans ce match, Cleveland n’a mené que dans les premières minutes avant de subir au score tout au long de la soirée. Les Raptors ont confirmé leur avance au premier quart-temps (25-17) dans le second (58-48). Les Canadiens ont résisté au bon passage offensif de Darius Garland dans le troisième acte pour maintenir trois possessions d’avance (83-75).

Concentré sur la distribution jusqu’ici, Fred VanVleet est parvenu à se défaire de la défense collante d’Isaac Okoro pour enchaîner quelques paniers et offrir une avance encore plus confortable aux Raptors dans l’ultime période (100-86). Derrière, Pascal Siakam a repris son chantier devant Lauri Markkanen et Toronto a filé vers la victoire sans jamais avoir été vraiment inquiété.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Raptors contre-attaquent. Le plus gros différentiel statistique se trouve au niveau des points inscrits en contre-attaque : 18 points à 4 en faveur des Raptors. Les Cavs ont eu beaucoup de mal à contenir les remontées de balle de leurs adversaires, Pascal Siakam en tête.

– Le retour d’OG Anunoby. Après un mois d’absence et 15 matches ratés en raison d’une fracture à l’annulaire de la main droite, l’ailier des Raptors a effectué son retour. Il a participé à la belle soirée des Raptors à 3-points avec quatre paniers primés. « J’ai été vraiment impressionné par sa façon de jouer aujourd’hui après être revenu. Beau boulot OG », salue Pascal Siakam.

– La bataille pour le « ROY » n’a pas eu lieu. Ce match aurait pu être le bon prétexte pour une grosse performance de Scottie Barnes ou Evan Mobley, deux des favoris dans la course au trophée de rookie de l’année. Mais malgré d’importants temps de jeu, aucun des deux joueurs n’a vraiment tiré la couverture sur lui.

TORONTO REVIENT SUR CLEVELAND

Avec cette victoire canadienne, les deux formations ont désormais le même bilan. La franchise de l’Ohio garde pour le moment la 6e place car les Cavs, vainqueurs des trois premières confrontations face aux Raptors, disposent du « tiebreaker ». Ce qui signifie que Toronto devra nécessairement gagner un match de plus que Cleveland pour le déloger de la 6e place et échapper au « play-in ». Sachant que les Bulls, 5e, n’ont qu’une victoire d’avance sur eux…

TOPS/FLOPS

✅ Pascal Siakam. Très belle soirée pour l’ailier fort camerounais qui a fait du mal à Lauri Markkanen en défense en alternant entre les attaques du cercle, les tirs à mi et longue distance. Hyper à l’aise dans les corners ou sur le « pick-and-pop » avec Fred VanVleet, il a égalé son record en carrière à trois points (6/7).

✅ Chris Boucher. Malgré ses soucis de faute, le pivot remplaçant s’est montré encore très dynamique en sortie de banc. Passé tout près d’un troisième double-double consécutif, il a terminé avec le plus gros impact positif au score (+19).

⛔ Le manque d’adresse chez les arrières des Cavs. Alors que la triplette « tall ball » Evan Mobley – Lauri Markkanen – Kevin Love a soigné son adresse aux tirs, on ne peut pas en dire autant des arrières de Cleveland, que ce soit Darius Garland (7/18), Isaac Okoro (2/7), Lamar Stevens (5/12) ou même Cedi Osman (1/5). Dans ce cas, les Cavs auraient sans doute gagné à servir davantage leurs géants…

LA SUITE

Raptors (41-32) : réception des Pacers, samedi

Cavs (41-32) : réception des Bulls, samedi