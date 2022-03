De’Aaron Fox a mal digéré le départ de Tyrese Haliburton

« Bonjour à tous, j’ai été transféré. Je vais à Indiana ». De’Aaron Fox a d’abord cru à une blague lorsque Tyrese Haliburton a informé ses coéquipiers de son départ pour les Pacers dans le chat collectif des joueurs de Sacramento, peu avant la « trade deadline ». Il a donc fallu le tweet d’Adrian Wojnarowski quelques instants plus tard pour que tout le monde comprenne que ça n’avait rien d’une farce.

Un mois et demi plus tard, De’Aaron Fox semble encore touché au moment d’évoquer le départ d’un jeune joueur prometteur qui a un temps été considéré comme susceptible de faire partie du nouveau visage des Kings.

« C’est clairement difficile », a-t-il confié à The Ringer. « J’ai vu beaucoup de gars aller et venir, et évidemment quand tu tisses des liens avec quelqu’un, c’est clairement difficile quand un échange se produit. Mais au bout du compte pour moi, ce n’est pas comme s’il était mort ou malade. On peut toujours se parler, mais c’est juste différent. C’est différent ».

Un coéquipier dévoué

A 24 ans, dans sa cinquième année à Sacramento, le meneur a effectivement vu passer beaucoup de monde, de Bogdan Bogdanovic à Willie Cauley-Stein en passant par Harry Giles ou Justin Jackson, et donc récemment le tandem Haliburton-Hield, parti à Indiana, ainsi que Marvin Bagley, à Detroit. A tel point qu’il est désormais le membre le plus ancien de l’effectif ! Forcément, De’Aaron Fox aspire à un peu de stabilité, et de la « structure », dans le jeu de son équipe.

« C’est sûr que le fait ne pas avoir de joueurs qui sont là depuis longtemps, ou quelques années, c’est un défi de plus ».

Pour Tyrese Haliburton, il a été d’autant plus touché au regard de l’implication et de la détermination de son jeune coéquipier à vouloir redorer l’image de la franchise qui lui a donné sa chance en NBA. « Plus que tout, je veux juste pouvoir aider les Kings à redevenir la franchise qu’elle doit être », avait notamment déclaré Haliburton à l’issue de sa saison rookie.

De’Aaron Fox regarde devant

Au fil des années, De’Aaron Fox a pour sa part vu son pouvoir être renforcé au sein de l’équipe. Et même s’il a été marqué par le départ de son ancien coéquipier, ça ne s’en est pas ressenti dans son jeu. Depuis son retour de blessure le 8 février, le meneur a tourné à 28.9 points à 38% à 3-points, et 6.8 passes décisives en moyenne sur 16 matchs, avec deux pointes à 40 points.

« Il a des moments où il est aussi bon que n’importe quel a de la ligue », a souligné son coach, Alvin Gentry. « Du point de vue de la vitesse, je n’en vois pas d’autre aussi rapide que lui, ni capable d’aller dans la peinture avec la même fréquence ».

Le nouveau visage s’articulera désormais aussi autour de Domantas Sabonis, avec un axe 1-5 plus que prometteur et sur lequel il espère désormais bâtir sur le long-terme. « Je pense que nous avons des joueurs qui s’intègrent pour construire une équipe qui gagne, clairement », a-t-il conclu.