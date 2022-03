Record de franchise : Evan Fournier ému de détrôner John Starks !

Inscrire son nom parmi les records de franchise est déjà un bel accomplissement. Il l’est d’autant plus lorsqu’il est réalisé au sein d’une formation mythique comme les Knicks et qu’il s’agit de détrôner une légende comme John Starks, en place depuis la saison 1994/95.

Evan Fournier a donc fait part de son émotion après la victoire à Charlotte. Le Français signe un 4/10 à 3-points, qui lui permet de dépasser John Starks au nombre de 3-points inscrits sur une saison avec 218 réalisations. Comme il reste 9 matchs de saison régulière, il va pouvoir l’améliorer et le mettre bien à l’abri pour plusieurs saisons.

« J’ai beaucoup d’émotions. Je suis fier, heureux. Le fait qu’il s’agisse d’une franchise si importante et historique et de prendre le record de John Starks, un joueur si célèbre, je ne sais pas, c’est difficile à retranscrire avec des mots », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il était aussi mitigé du fait qu’il voudrait que sa réussite soit accompagné par plus de victoires des Knicks.

John Starks en personne s’est fendu d’un court message pour féliciter le Français, qui a quant à lui remercier ses coéquipiers pour leurs bonnes passes et les fans, qui l’encouragent à shooter à chaque fois qu’il touche le ballon, à travers un message sur ses réseaux sociaux.

Passing the torch.@StarksTheDunk with a special message for the new record holder ⬇️ pic.twitter.com/dILuADqAd0 — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) March 24, 2022

Un enjeu personnel en plus sur la fin de saison

Tom Thibodeau a également adressé un petit mot de félicitations à Evan Fournier lors de son passage devant la presse, rappelant l’importance de disposer d’extérieurs fiables sur le tir à 3-points.

« La chose la plus importante lorsqu’un shooteur arrive, c’est le timing, le rythme et l’espace dans le jeu. Même s’il ne tire pas, il crée de l’espace. Il complète très bien Julius (Randle) et RJ (Barrett). Et sa qualité sur le catch-and-shoot, la façon dont il tire à 3-points, est sous-estimée », a-t-il confié.

L’international tricolore dit avoir travaillé sur l’équilibre pour améliorer son adresse, et s’est fait une spécialité du tir dans le corner (44% de réussite depuis ce spot cette saison). Il est également le 5e joueur de la NBA cette saison au nombre de 3-points inscrits, derrière Malik Beasley, Fred VanVleet, Buddy Hield et Stephen Curry.

À lui de profiter des neuf derniers matchs de saison régulière pour accentuer son record, pourquoi pas en allant chercher la barre des 246 paniers à 3-points sur un exercice, seulement atteinte par 12 joueurs dans l’histoire.