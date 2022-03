Le MVP de la nuit | Ayton bétonne et cartonne

En double-double chaque année depuis sa sortie d’Arizona en 2018 comme numéro 1 de la Draft, Deandre Ayton n’est cependant pas le genre de joueur qui tire la couverture sur lui.

Ayant accepté de prendre un pas de recul à l’arrivée de Chris Paul à Phoenix, le pivot bahaméen n’en reste pas moins essentiel de par sa simple présence sous les panneaux, aussi bien offensivement que défensivement.

Face à Minnesota, c’est lui qui a tenu la baraque en première mi-temps, multipliant les percées vers le cercle, pour conclure lui-même tout comme pour décaler un coéquipier libéré sur le périmètre. Avec 10 points et 8 rebonds rien qu’en premier quart, Deandre Ayton a donné le ton !

Mais, plus impressionnant que ses 35 points, son nouveau record en carrière ou ses 14 rebonds (dont 7 offensifs), ce sont ces 24 tentatives de tirs qui restent comme la stat la plus marquante. D’un naturel discret, il s’est fait violence hier soir en continuant, action après action, à exercer sa pression sur la défense adverse.

Auteur de 11 points en dernier quart, dont son seul et unique tir à 3-points de la soirée, Deandre Ayton a été performant de bout en bout dans ce match sous haute tension. Parfois un peu inconstant dans l’effort, il a fait sentir sa présence imposante jusqu’à la fin du match. Et ce record n’en est finalement que le résultat logique.

« Je ne joue pas pour battre cette équipe, je joue pour les playoffs »

« C’est Book qui a appelé l’action « five pop » [pour que je rentre ce dernier 3-points]. C’est franchement un plaisir de jouer avec des gars comme ça qui vous veulent du bien mais aussi car, même s’il se donne à fond sur chaque action, il arrive toujours à prendre du plaisir dans le jeu. »

Invité à placer un gros dunk par ledit Booker qui, sur le banc, mimait le geste à l’intention de son pivot qui venait de glisser un gentil « finger roll », Deandre Ayton a cependant des objectifs plus importants que d’aligner les posters dans un match de saison régulière.

« Je ne joue pas pour battre cette équipe, je joue pour les playoffs, pour être prêt pour les playoffs. Nos adversaires arrivent souvent à démarrer fort contre nous mais, de notre côté, on prend notre temps pour mettre notre jeu en place et on sait ce qu’on doit faire. Car on a connu ça des milliers de fois. Certains n’ont peut-être pas l’habitude de jouer dans des ambiances aussi chaudes que ça mais, nous, on l’a vécu des milliers de fois. »

À 19 points et 10 rebonds de moyenne sur le mois de mars, avec un superbe 67% de réussite aux tirs (et 90% aux lancers), Deandre Ayton n’est pas encore le joueur à « 30 et 20 » que promettait Devin Booker dès son arrivée dans la Ligue. Mais le pivot des Suns en a bel et bien les capacités sur un match. Il l’a prouvé hier soir…