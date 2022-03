Draymond Green pique une grosse colère contre ses Warriors

Les Warriors n’ont vraiment pas de chance avec les blessures cette saison. Pendant plusieurs semaines, ils ont été privés de Draymond Green et quand ce dernier revient, c’est désormais Stephen Curry qui doit rejoindre l’infirmerie.

Golden State n’a donc jamais son « Big Three » à disposition cette saison, et actuellement, la franchise reste sur trois défaites de suite, dont la dernière à Orlando.

« Je ne veux pas manquer de respect au Magic, mais c’est une des pires équipes de la ligue », rappelle Draymond Green à ESPN. « On n’arrive pas à les jouer. Et si c’est bien le cas, alors on ne peut clairement pas affronter des grosses équipes. On peut être surpassé, mais on ne peut pas se faire exploser. C’est le cas, là. On est soft, on est stupide et on ne joue pas du bon basket. »

La rencontre en Floride fut en effet très difficile : 18 ballons perdus, 23 fautes commises, 40% de réussite au shoot, seulement 17 points marqués en premier quart-temps et 16 en dernier…

« On doit être plus intelligent », insiste Steve Kerr. « Il y a un niveau minimum de discipline, de responsabilités, d’envie à avoir. Je connais ces gars, je les aime, je sais qu’ils veulent gagner. Mais on doit apprendre à gagner puisque en ce moment, on ne sait pas comment faire. »

La réaction doit vite arriver, déjà parce que les playoffs se rapprochent mais surtout parce que le calendrier qui s’annonce est rude : déplacements à Miami et Memphis, puis réception de Phoenix et d’Utah notamment. Tout ça dans les dix prochains jours.

« Pour bien exécuter nos systèmes, il faut un certain niveau d’intensité physique. On n’y est pas », constate aussi Draymond Green. « Et ça n’a rien à voir avec l’absence de Stephen Curry. Ce n’est pas lui qui nous amène cette intensité, ni qui le devrait. Ce n’est pas son boulot. »