Pascal Siakam demande à ses coéquipiers d’arrêter de discuter avec les arbitres

Les Raptors jouent parfaitement leur rôle de poil à gratter cette saison dans la conférence Est. Avec un collectif équilibré et une identité agressive des deux côtés du parquet, Toronto a ainsi réussi à déjouer les pronostics en se retrouvant toujours en course pour une place dans le Top 6, à dix matchs de la fin de la saison régulière.

À l’issue de la grosse prestation défensive de son équipe dans la victoire sur le parquet de Philadelphie (88-93), Pascal Siakam a toutefois rappelé à son équipe qu’elle devait s’attendre à ce que les arbitres ne sifflent pas particulièrement en sa faveur, sous-entendant que Toronto restait vu comme le « petit » face aux grosses écuries.

Fort de ce constat, il a incité ses coéquipiers à ne plus perdre d’énergie à discuter les décisions arbitrales.

« Dans ces matchs, on doit comprendre que, la plupart du temps, ça ne va probablement pas tourner en notre faveur. Donc on ne peut pas s’entêter ou passer du temps à discuter avec les arbitres », a-t-il déclaré. « On doit juste laisser passer. Ils ne vont pas changer d’avis. Peu importe ce qui est sifflé, il faut juste passer à autre chose ».

Se préparer à l’intensité d’un match de « post season »

L’intérieur camerounais en a profité pour demander plus d’agressivité en attaque, notamment sur les drives, qui doivent être pris avec l’intention d’aller au bout, quoi qu’il en coûte. Un art que les Raptors ont plutôt bien maîtrisé jusqu’à présent cette saison.

« On ne peut pas se plaindre des arbitres à propos des fautes, il faut juste y aller et finir », a-t-il ajouté. « C’est quelque chose que j’essaie de garder à l’esprit, juste d’aller au cercle pour aller au bout, faute ou pas. Si on siffle une faute, tant mieux, sinon, c’est comme ça ».

La donne observée par les Raptors ne devrait pas changer en « postseason » et les troupes de Nick Nurse devront être prêtes à relever le défi en haussant le niveau général dans la dimension athlétique et l’engagement, là aussi des domaines où l’équipe canadienne s’est plutôt bien défendue.

« Je pense qu’il va y avoir beaucoup plus de chocs et qu’il faudra être capable de garder ses appuis », avait rappelé Nick Nurse au sujet de l’intensité des playoffs. « C’est la chose la plus importante parce que si vous tombez en essayant de vendre un passage en force, ça peut faire un panier tout cuit de l’autre côté n’est-ce pas ? Chaque possession est tellement précieuse donc, oui, c’est important (…). Mais je trouve que notre dimension physique a été dominante par rapport à nos adversaires la plupart du temps, donc c’est plutôt bon signe ».

Les Raptors vont très vite être confrontés à ce type d’atmosphère et d’intensité puisqu’après Cleveland, dans un match compte-double face au 6e à l’Est, il faudra défier Boston, Minnesota, Miami, Atlanta et Philadelphie.