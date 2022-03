Un retour rassurant pour Patrick Williams

Pas épargnés par les blessures cette saison, les Bulls avaient perdu en premier lieu Patrick Williams, qui s’était amoché le poignet gauche dès le cinquième match, à la fin du mois d’octobre. Le jeune ailier était alors passé sur le billard et quittait déjà ses coéquipiers. Pas le scénario idéal pour débuter une saison « sophomore »…

Cinq mois plus tard, alors que la saison régulière approche de sa conclusion et que les Bulls ne sont pas au mieux en ce moment (8 défaites sur les 10 derniers matches avant cette nuit), l’ancien pensionnaire de Florida State est enfin revenu. En 19 minutes en sortie de banc, l’ailier a affiché un niveau de jeu satisfaisant, apportant 7 points (à 3/8) et 2 rebonds, avec l’activité défensive de haut niveau qu’on lui connaissait.

« C’était un bon moment. Ce n’est pas vraiment descriptible. C’est comme si on m’avait privé de ce que j’aime faire le plus pendant des mois, donc de revenir et de retrouver des sensations, il n’y a rien de tel » livrait-il après coup, avant d’analyser avec lucidité son rôle pour la fin de la saison. « Pour l’instant, je me contente d’apporter de l’énergie à l’équipe. On parlera de mon rôle un peu plus tard dans la saison. Mais pour le moment, mon rôle est d’apporter le plus d’énergie possible. On sait que pendant les playoffs, Zach [LaVine] et DeMar [DeRozan] subiront des prises à deux. Donc d’autres gars devront être au niveau. C’était ma priorité ce soir. »

De son côté, Billy Donovan a apprécié la prise d’initiatives de son jeune ailier, qui n’a pas hésité à prendre les tirs ouverts, alors qu’il avait tendance à les refuser l’an passé.

« Je pense que le plus dur pour un jeune joueur, c’est de comprendre quand il doit tirer, et quand il doit passer la balle. J’ai trouvé que ses lectures étaient bonnes ce soir. Il a pris son tir à mi-distance quand l’opportunité s’est présentée, idem pour son tir à trois-points dans le ‘corner’. C’est le métier qui rentre. »

« L’an passé, il a beaucoup joué, et cette saison il s’est retrouvé rapidement sur la touche, donc il a fait beaucoup de séances vidéos. J’espère que cela lui a été bénéfique. Par nature, il est altruiste. Mais il doit comprendre qu’il doit se responsabiliser en attaque aussi. Ce soir, c’était mieux. » concluait l’ancien coach du Thunder.