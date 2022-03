Les superstars au repos, Tyrese Maxey s’occupe de tout

Avant la rencontre face à Miami, Joel Embiid a demandé à Tyrese Maxey de faire gagner les Sixers, puisque lui et James Harden étaient laissés au repos. L’arrière a assuré qu’il allait s’en occuper. Il n’a pas menti, il l’a bien fait. Et avec la manière.

Avec 28 points à 9/15 au shoot, le jeune talent de Philadelphie (21 ans) a non seulement été bon mais surtout décisif, avec 13 points inscrits dans le dernier quart-temps. Le tout avec le sourire aux lèvres et face à un public du Wells Fargo Center en fusion.

« Je vais toujours m’amuser, quelles que soient les circonstances », annonce-t-il à ESPN. « Je me lève le matin pour jouer au basket. C’est magnifique. Je remercie Dieu chaque jour, dès que je rentre sur un parquet. Le public de Philadelphie est toujours là. Chaque fois que je regarde la feuille de match, je vois que c’était plein. Ils viennent alors que les deux superstars ne jouent pas. C’est incroyable. »

Parmi les spectateurs, il y avait le pivot camerounais. Lui aussi était en feu quand Tyrese Maxey a envoyé ses deux paniers primés dans les dernières minutes puis a contré Caleb Martin. Les stars absentes, l’ancien de Kentucky a pris ses responsabilités et c’est ainsi qu’il a tué le match.

« Il n’a peur de rien », commente Doc Rivers. « Il est à l’aise dans ces moments. Je l’explique parce qu’il travaille beaucoup. Plus on bosse, plus on gagne en confiance. »

Tyler Herro a souffert en dernier quart-temps pour tenter d’arrêter Tyrese Maxey, au shoot comme sur ses pénétrations. Mais le shooteur de Miami ne fut pas le seul à être dépassé, c’est le Heat, dans son ensemble, qui n’a jamais réussi à le contenir. Erik Spoelstra ne peut qu’en convenir.

« Maxey a été excellent », concède le coach des Floridiens. « Peu importe son défenseur ou le schéma, il a pu jouer sur sa main droite et aller où il voulait. »