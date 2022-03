Désormais 7e à l’Ouest, Denver lâche prise au pire moment

À trois semaines de la fin de la saison régulière, les Nuggets patinent au pire moment possible.

Défaits à quatre reprises lors de leurs six derniers matchs, les hommes de Michael Malone sont dans le dur et ce n’est pas leur revers concédé à domicile, face aux Celtics, qui viendra rassurer fans et observateurs.

Étouffés par la meilleure défense de la ligue (105.5 points encaissés sur 100 possessions), les coéquipiers de Nikola Jokic (23 points, mais à 8/23 aux tirs) n’ont ainsi existé qu’un seul quart-temps.

Des titulaires hors du coup

Ensuite, les joueurs du Colorado ont pris une véritable déferlante de la part des C’s, emmenés par leur paire Jayson Tatum — Jaylen Brown (60 points en cumulé). Sans jamais donner l’impression de pouvoir réagir…

« Je ne peux pas citer la moindre chose positive de notre côté et c’est triste à dire après un match long de 48 minutes », réagissait d’abord le coach de Denver.

Avant d’enquiller sur la piètre prestation de son cinq de départ, surclassé par les titulaires de Boston (81-57) et qui n’a même pas démarré la seconde période. « C’est comme si nous avions abandonné dès le début et je ne voulais pas récompenser ce comportement, donc j’ai pensé que notre banc allait au moins se battre sur le parquet. »

Limités à seulement 40% aux tirs et 36% à 3-pts, les Nuggets ont surtout laissé les Celtics shooter à 57% aux tirs et 48% à 3-points. Une différence d’adresse majeure, qui explique en grande partie cet écart final de 20 points, alors qu’il s’élevait déjà à +25 à la pause…

« À la mi-temps, je leur ai dit [aux joueurs, ndlr] qu’ils avaient de la chance qu’il s’agissait presque d’un match à domicile pour les Celtics, car si ce n’était pas le cas, les sifflets auraient été très, très bruyants », déclarait Michael Malone, en référence aux nombreux supporters des C’s présents à la Ball Arena.

Sous la menace du « play-in »

Du côté des joueurs, l’heure était également à la soupe à la grimace. D’autant qu’avec ce revers, la franchise du Colorado a glissé au classement, pour se placer à la 7e place de la conférence Ouest (42 victoires — 30 défaites), avec un bilan identique à celui des Wolves (42 victoires — 30 défaites).

Même si les dynamiques des deux équipes sont diamétralement opposées…

« C’était une performance inacceptable, nous avons manqué de beaucoup de choses, à commencer par des efforts », regrettait par exemple Bones Hyland.

Tandis que Nikola Jokic tenait à assumer ses responsabilités, en bon leader d’un groupe en perte de vitesse : « Cette défaite est pour moi, nous avons perdu à cause de moi. Il n’y a rien qui allait. Ils ont réussi un très bon match défensivement et j’ai connu un très mauvais match offensivement. »

Alors qu’ils s’apprêtent à jouer les Clippers puis les Suns cette semaine, soit deux formations elles aussi présentes dans le Top 8 de l’Ouest, les Nuggets devront se remobiliser rapidement, afin d’éviter de devoir jouer leur avenir sur un ou deux matchs, lors d’un « play-in » de tous les dangers…