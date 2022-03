Jose Alvarado, la peste des Pelicans

Même s’il n’a pas un gros temps de jeu cette saison, Jose Alvarado se fait sa place chez les Pelicans. Comment un joueur non-drafté et qui ne mesure que 1m83 réussit-il cela ? Avec son énergie, sa volonté et son flair pour voler des ballons, comme l’avait remarqué Joel Embiid en janvier.

Son match contre Atlanta le démontre très bien. Il a compilé 15 points à 5/9 au shoot, 4 rebonds, 4 passes et 3 interceptions en 23 minutes. C’est tout simplement un de ses meilleurs matches de la saison.

Une action est symbolique de son sens du jeu en défense. En premier quart-temps, sur une remise en jeu après un panier marqué, il surgit dans le dos de Trae Young pour subtiliser la passe que le meneur allait recevoir, et marque.

« Ce n’est pas aussi facile que cela en a l’air », commente le rookie pour Nola. « Si on se manque, alors on va en entendre parler par le coach. Si je m’étais loupé, je savais qu’il fallait que je revienne en défense à pleine vitesse. »

Jose is a pest. He did this same move a couple of games ago and got a steal off it as well.

Insane he went un-drafted pic.twitter.com/SrhBJWH8OY

— Pro Pels Talk (@ProPelsTalk) March 20, 2022