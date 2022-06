Wendell Carter Jr, un record en carrière dans la lignée de Shaquille O’Neal et Dwight Howard

De ce match entre deux des pires équipes de la ligue, on ne retiendra pas grand-chose d’autre que sa performance. Face au Thunder, dans une rencontre terrifiante de maladresse (35% en cumulé), Wendell Carter Jr. a réalisé son meilleur match en carrière.

Avec 30 points (12/15 aux tirs), 16 rebonds, ainsi que 2 passes et 2 interceptions, il est devenu le troisième joueur du Magic à cumuler au moins 30 points et 15 rebonds tout en shootant à 80% de réussite. Les deux autres ? Shaquille O’Neal et Dwight Howard, soient les deux meilleurs joueurs de l’histoire de la franchise à ce poste, excusez du peu.

Wendell Carter Jr. is the 3rd player in Magic history with 30 points, 15 rebounds and 80% shooting in a game, joining Dwight Howard and Shaquille O'Neal. pic.twitter.com/8ANuU4KlLm — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) March 21, 2022

Mais contrairement à ses illustres homologues, habitués à détruire les raquettes adverses sans s’écarter, l’ancien joueur des Bulls a affiché une belle variété de tirs. Il a notamment converti deux de ses trois tentatives à 3-points, confirmant ses progrès en la matière depuis de ses débuts avec les Bulls.

« J’ai le sentiment d’avoir été capable d’étirer le terrain ce soir », remarque l’intérieur dont le précédent record aux points s’élevait à 28 unités lors de sa saison rookie à Chicago. « C’est la prochaine étape pour moi. » Il ajoute : « Je dois beaucoup à mes coéquipiers. Ils m’ont beaucoup trouvé sur les coupes et dans les espaces pour dunker. Ils m’ont trouvé à chaque fois que je créais de l’espace. C’est tout à leur honneur. »

Devenir un leader

Et au sien également pour avoir su montrer l’exemple au cœur d’une soirée très compliquée pour tous les jeunes protagonistes en jeu. « À la mi-temps, on était très frustrés parce qu’on ne shootait pas correctement. Mais on devait établir notre identité en défense », remarque le 7e choix de la Draft 2018 dont l’équipe venait d’encaisser coup sur coup les 60 points de Kyrie Irving puis les 51 unités de Saddiq Bey.

« Mes coéquipiers et mes coaches croient tous en moi depuis le début, et ils savent que la prochaine étape pour moi est d’être un leader et d’être capable d’apporter ce surplus d’énergie dont on a besoin. C’est plus que de mettre la balle dans le panier. J’aborde chaque match avec cette détermination. Le plus important ce soir est la victoire, dans un match qu’on devait gagner », affiche Wendell Carter Jr. qui entend ainsi « préparer » l’année prochaine avec cette fin de saison sans enjeu du Magic.

De son match, Jamahl Mosley retient surtout sa « domination, sa capacité à prendre conscience de sa présence physique, de l’importance de sa voix pour l’équipe. C’est la chose la plus importante pour moi avec Wendell. Il a été excellent en contrôlant le jeu et se montrant présent des deux côtés du parquet. »

Il le fait particulièrement bien ces derniers temps. Depuis le « All-Star Break », il tourne ainsi à 20 points et 12 rebonds de moyenne. Seuls trois joueurs font aussi bien sur cette période : les trois favoris pour le titre de MVP (Joel Embiid, Nikola Jokic et Giannis Antetokounmpo).