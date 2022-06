Le MVP de la nuit | Donovan Mitchell comme chez lui

Ce n’est pas demain que disparaîtra la rumeur de l’arrivée de Donovan Mitchell aux Knicks… Chaque année, le nom de la star du Jazz circule du côté du Madison Square Garden, et l’intéressé a pu constater que sa cote était très élevée dans sa ville natale. Chaudement accueilli par le public new-yorkais, il a signé l’un de ses meilleurs matches de la saison avec 36 points, 8 rebonds et 6 passes. Le tout avec une belle adresse aux tirs : 11 sur 21, dont 7 sur 12 à 3-points.

« C’est plaisant de simplement voir ses amis et sa famille, mais il faut aussi avoir en tête qu’il y a un boulot à faire » explique-t-il à propos de sa visite annuelle au Garden. « Je pense qu’on était focalisé là-dessus toute la journée, avec la prise de conscience qu’on peut se mettre en bonne position pour les playoffs et qu’il faut continuer de se focaliser sur notre objectif principal sans regarder ce qu’il y a autour. »

À New York, le Jazz entame un « road trip » de six matches, et à un mois des playoffs, c’est peut-être l’idéal pour mobiliser le groupe et déjà se concentrer sur la suite. D’autant que dès ce soir, le Jazz enchaîne à Brooklyn, et c’est Donovan Mitchell qui s’est chargé de mettre sa formation à l’abri. Alors que les Knicks étaient revenus à -4 en début de 4e quart-temps, il inscrit 13 points dans le dernier quart-temps, dont un dunk tonitruant.

Les écrans de Rudy Gobert lui auront libéré de l’espace toute la soirée, et on aura apprécié de le voir lever la tête en attaque et ne rien précipiter. En clair, Donovan Mitchell n’a pas trop tiré la couverture à lui.

« C’est toujours un privilège de jouer devant mes amis et ma famille. Des gens qui me voient jouer depuis l’âge de trois ans, et qui m’ont regardé shooter sur des petits paniers. C’est plaisant de bien jouer et de gagner ici de manière collective » conclut-il au sujet de sa belle performance.