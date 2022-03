Matisse Thybulle encouragé à prendre plus de 3-points

Matisse Thybulle est régulièrement loué pour son apport en défense, lui qui culmine en moyenne à plus d’un contre et une interception par match. Il lui reste toutefois un cap à passer en attaque, et notamment sur le tir à 3-points, pour voir davantage le terrain.

Avant la rencontre de la nuit dernière face aux Raptors, Doc Rivers venait de lui préférer Georges Niang, le shooteur référencé, dans le « money time ».

Arrivé depuis un peu plus d’un mois, James Harden a vite cerné ses coéquipiers. Comme ça a été le cas pour Tyrese Maxey, qu’il a rapidement encensé, « The Beard » a rapidement compris le rôle important que l’international australien pouvait incarner et ce qu’il pourrait apporter avec un peu plus d’adresse.

« Ça aide énormément notre attaque. Matisse travaille sur son tir tous les jours. Je suis au gymnase, je le vois, donc je suis plus que confiant dans sa capacité à les mettre. Surtout s’il est dans le rythme, qu’il est ouvert. Il doit shooter. Il en a mis deux lors du dernier match », a-t-il déclaré.

Une question de confiance ?

Matisse Thybulle a en effet terminé le match remporté face à Dallas à 2/2 de loin, deux paniers inscrits dans le troisième quart-temps, avant d’aller s’asseoir pour les 12 dernières minutes du match. Même s’il doit encore enchaîner davantage de prestations de ce genre, James Harden a ajouté qu’il méritait d’être davantage impliqué en attaque, tout simplement au regard de son investissement défensif.

« C’est juste une question de confiance, il bosse suffisamment pour ça. Juste : prends tes tirs. Quand il commence à en mettre un ou deux, ça ouvre beaucoup de perspectives pour lui. Et il travaille tellement dur en défense qu’il mérite d’avoir une ou deux opportunités en attaque », a-t-il ajouté.

Qu’en pense Doc Rivers ? Le coach des Sixers semble dans la même démarche et il a récompensé son joueur, auteur de deux paniers à 3-points sur ses trois tentatives à la pause, en le laissant cette fois sur le terrain dans les dernières minutes du match de la nuit face à Toronto. Reste maintenant à Matisse Thybulle de saisir les opportunités qui se présenteront à lui en attaque dans les moments chauds. Cette nuit, ce n’était que la deuxième fois de la saison qu’il enchaînait deux matches de suite à 10 points et plus. La passe de trois, ce soir, face au Heat ?