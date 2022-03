Les images officielles de la Air Jordan 7 « Shimmer »

Tout ce qui est rare est cher. C’est le cas de la Air Jordan 7 qui fait tourner les têtes à chaque nouvelle sortie, comme ce coloris « Shimmer » prévu en « SE » (« Special Edition ») dont les premiers clichés ont été officiellement dévoilés par « Jordan Brand ».

On retrouve une tige marron clair assortie de zones en mesh translucide. La languette en violet et l’intérieur du col en rose complètent le modèle également doté d’un 23 au niveau du talon sur un triangle bleu et noir.

Le modèle qu’on peut également trouver sous la dénomination « sapphire » serait prêt à investir le marché US dès le 16 avril prochain au prix de 210 dollars !

(Via SneakerNews)

—

