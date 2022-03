Russell Westbrook touché par l’accueil des Wizards

Au centre des critiques, jusqu’à un point qu’il n’a pas supporté pour lui et sa famille, depuis le début de saison, Russell Westbrook a connu une soirée bien plus agréable de ce côté-là lors de son passage à Washington. C’était la première fois qu’il revenait dans la capitale depuis son départ l’été dernier.

Il n’a joué qu’une saison sous les couleurs des Wizards, mais il a marqué l’histoire de la NBA là-bas puisqu’il a battu le record de triple-double avec ce maillot sur les épaules. La franchise lui a donc rendu hommage, avec une vidéo et un accueil chaleureux de la part des fans.

« Je suis très reconnaissant envers cette franchise et les fans », a expliqué le meneur de jeu des Lakers à NBC Sports. « Ils m’ont accueilli, avec ma famille, les bras ouverts dès le premier jour. Comme certaines personnes étaient encore là, ça faisait plaisir de les revoir. Je suis heureux d’avoir fait partie de cette franchise, qui a cru en moi. »

Le MVP 2017 a également reçu le soutien de Deni Avdija, avec lequel il a joué la saison passée. « Il est un des plus gros compétiteurs que j’ai connu. Il a été un véritable mentor pour moi, dans ma première année. J’ai énormément appris de lui. »

Russell Westbrook a terminé cette rencontre, perdue par les Lakers, avec 22 points à 10/15 au shoot, 10 rebonds et 8 passes. « Il a été bon », estime Frank Vogel. « Il a shooté avec confiance et fait quelques bons mouvements au poste. Il a été bon à la création également. Je ne peux pas être plus fier de sa performance. »