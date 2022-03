Les Wizards s’accrochent à leurs rêves de « play-in », et ils ont désormais une « licorne » pour y parvenir. Cette nuit, dans une soirée historique pour LeBron James, c’est Kristaps Porzingis qui est venu gâcher la fête des Lakers. Le Letton a carrément pris le match à son compte, pour signer son meilleur match sous ses nouvelles couleurs : 27 points, 5 passes, 3 rebonds. Le tout à 9 sur 17 aux tirs en 26 minutes.

Ce qu’on retiendra, c’est son coup de chaud du dernier quart-temps puisqu’il inscrit 16 de ses 27 points pour permettre aux Wizards de renverser le cours du match, et finalement s’imposer 127-119. Il restait huit minutes à jouer lorsqu’il est entré en jeu, et les Lakers menaient encore de deux petits points. Il fallait un petit coup de collier supplémentaire pour passer devant, et c’est lui qui va l’apporter.

Un gros poster à deux mains sur LeBron James

« Je pense qu’on a commencé mollement la deuxième mi-temps, et c’est la « second unit » qui a finalement donné le ton pour nous » souligne le Letton. « Les choses se sont alors mises en place, et c’est ce qui se passe quand on fait les efforts et qu’il y a de l’énergie. »

A propos de son dernier quart-temps, marqué par un poster sur LeBron James et un 3-points décisif, il ajoute : « Il faut juste continuer de bosser, sans relâche, et rester dans les plans, en défense comme en attaque, mis en place par le staff, et à l’arrivée, le résultat est là. On restait sur une série difficile, et on ne voulait pas en perdre un de plus. Surtout à domicile, dans une salle pleine à craquer. »

Ce que retient aussi l’ancien intérieur des Wizards, c’est qu’il s’agissait de son premier « back-to-back », et tout s’est bien passé puisqu’il avait carrément gardé le meilleur pour la fin.

« Je continue de bosser pour revenir à mon meilleur niveau. Je me sens bien, que ce soit au niveau du rythme et du physique. Je suis encore loin du niveau que je souhaite atteindre, mais je trouve ça bien, dans un back-to-back, de me sentir bien en fin de match. »