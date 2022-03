Lonnie Walker ne pense pas à la « free agency »

Hélas pour lui, sa blessure au dos va lui plomber sa moyenne puisqu’il n’a pas inscrit le moindre point la nuit dernière face aux Pelicans, mais Lonnie Walker IV termine la saison sur une très bonne note. Pour preuve, il tournait à 18.8 points de moyenne sur les dix derniers matches, et à défaut de ramener les Spurs vers le « play-in », ça lui permet d’aborder la prochaine « free agency » avec optimisme.

« Franchement, je suis juste préoccupé par les matches. Je ne suis pas trop préoccupé sur l’après-saison, sur ce que je vais faire, et sur ce qui va se passer » a-t-il expliqué au San Antonio Express News.

Comme d’autres joueurs de la Draft 2018, Lonnie Walker avait la possibilité de prolonger l’été dernier, mais son agent et ses dirigeants n’étaient pas parvenus à s’entendre. Il sera donc free agent protégé, et sa franchise a la main sur le dossier puisqu’elle pourra s’aligner sur n’importe quelle offre extérieure pour le conserver.

« En attaque, il est très confiant. C’est juste un apprentissage sur les prises de décision, et ce genre de choses. Comme lorsqu’il ne faut pas jouer au milieu de la défense, et qu’il faut ressortir le ballon au bon moment. Mais c’est aussi un bon scoreur, et il y aura toujours quelques zones grises où c’est facile pour un coach de dire : ‘Hey, tu aurais dû faire la passe… Hey, tu aurais dû prendre ce tir' » explique Gregg Popovich.

La confiance, c’est ce qui fait effectivement la différence chez Lonnie Walker qui en termine avec sa 4e saison NBA.

« Plus la saison avance, plus je suis à l’aise. Je remercie pour cela mes coaches et mes coéquipiers. Ils ont placé beaucoup de confiance en moi pour que je joue librement, et que je puisse faire ce que je sais faire. Si ce n’était pas pour eux, je ne sais pas si je jouerais aussi bien. Je suis reconnaissant d’être dans cette situation. »